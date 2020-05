green

“Él quería ser un hombre soltero. No mentiras, no sé [risas]. Sí, él quería ser un hombre soltero y terminamos, bueno, me terminó… En realidad, no me terminó, me dejó de hablar [risas]”, fue lo que dijo la artista en el ‘show’ de ‘Juanpis’ (minuto 31:40) en septiembre del año pasado.

Ahora, Lina reveló en un ‘live’ de Instagram que en parte eso es verdad, pero incluyó que todo se debió a algo que Andy le ocultó en ese entonces. De ahí que su relación de cuatro años llegara a su fin, como confirmaron en enero de 2018.

“Terminamos un día. Un día nos dejamos de hablar. ¿Por qué nos dejamos de hablar? Porque él estaba de viaje y me omitió una información, que estaba con ciertas personas. Yo me enteré, discutimos por esa estupidez, nos dejamos de hablar y ya. ¿Yo por qué me enojé? Porque omitir algo para mí es como esconder información, como que estás escondiendo algo que estás haciendo”, relató la actriz, esta semana.

Sin embargo, tiempo después, y tras sostener una relación con Norman Capuozzo (de la que también habló en el ‘live’ y dijo que acabó por una restricción laboral), la famosa volvió con el cantante y de esa ruptura más reciente también dio los detalles.

Lo contó mientras lloraba y hasta explicó que la familia no estaba de acuerdo con su noviazgo con Andy.

Aquí el video completo con las confesiones de Lina; lo de por qué terminó con el cantante la primera vez se pueden escuchar desde el minuto 18:44.