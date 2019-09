En el diálogo que Tejeiro tuvo con el comediante, muy poco se habló del noviazgo que ella tuvo con el reguetonero Andy Rivera. Unos cuantos chispazos e indirectas hacia ese tema aparecieron a lo largo de los 50 minutos de entrevista.

La actriz aseguró que, revisando el historial de sus relaciones, se ha dado cuenta de que le gusta “rehabilitar gamines” y que varios de sus novios han sido “ñeros”. Alejandro Riaño intentó en varias oportunidades ‘soltarle la lengua’ a Lina para que hablara del cantante pereirano, pero ella fue muy hábil para hacerle el ‘quite’ al tema.

Al comediante le tocó ser directo y le preguntó a Tejeiro: “¿Qué pasó con Andy?”, haciendo referencia al final de su relación. Lina se rio y se limitó a decir: “Él quería ser un hombre soltero y me terminó. En realidad no me terminó, me dejó de hablar”.

De la relación que tuvieron Lina y el artista se está hablando mucho en las últimas horas, después de que ella publicara las primeras fotos con su nuevo novio, el empresario venezolano Norman Capuozzo, al que le va muy bien económicamente como representante de futbolistas.

Horas después de que Tejeiro confirmara su nuevo amor, Rivera reaccionó con un video en su cuenta de Instagram que muchos de sus seguidores entendieron como una indirecta a la actriz y como la prueba de que aún no lo ha superado.

Esta es la entrevista completa que Alejandro Riaño le hizo a Lina Tejeiro: