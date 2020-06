green

“Fue desesperante. Me vi tan mal que yo creo que estaba más que muerta. Me vi como en un hueco, un hueco oscuro, y yo creo que ese es el final, yo creo que esa es la muerte. Eso fue muy horrible”, manifestó la artista durante la entrevista con el programa.

Fabiola Calle, que contrajo el coronavirus mientras hacía una gira por Estados Unidos, también aseguró en el espacio de farándula que al principio creyó que solo tenía gripa, pues los síntomas de esta última y el COVID-19 son muy parecidos.

La cantante añadió que el personal médico tuvo que amarrarla mientras estuvo en cuidados intensivos (fueron 21 días en total), porque ella siempre quería quitarse todos los tubos. Según su testimonio, eran momentos en los que desvariaba:

“Yo no me daba cuenta de nada porque eso como que le borra a uno la mente, la memoria, todo. Es tan horrible eso que no lo sé explicar”.

La integrante de Las Hermanitas Calle señaló al medio que aún tiene “la memoria un poco perdida” y que quedó muy débil debido a la enfermedad.

“En el momento en que yo salí [del hospital], yo no sabía ni caminar. Me tenían que llevar, que sentar, hacerme todo, la comida, todo porque yo no era capaz”, comentó Fabiola, a quien todavía tienen que ayudarla en muchas cosas porque no tiene “fuerzas para nada”.

La artista concluyó la entrevista pidiéndoles a los colombianos que se cuiden porque el coronavirus “es una enfermedad muy dura, es tan duro que lo lleva a uno a la muerte. […] Cuídense, por favor, cuídense que eso es muy duro, es muy horrible uno verse entre la vida y la muerte”.