View this post on Instagram

Jaime, hijo de Fabiola, le confesó a nuestra Directora @cristinaestupinan que el corazón de su madre se paró por 3 minutos… Aún así, batalló por su vida y logró salir victoriosa!! 👏🏻🙏🏻❤️ ¡Le ganó la pelea al Covid-19! #entretenimientorcn @entretenimientorcn #FabiolaCalle @hermanitascalle_ #HermanitasCalle