Mis amores, la salud de la cantante Fabiola Calle sigue estable, pese a que continúa en la unidad de cuidados intensivos en una clínica en Medellín donde lleva casi un mes hospitalizada por causa del coronavirus. Según nos informó su hijo Jaime Andrés Sánchez, Fabiola, sigue en terapias de recuperación, físicas y poco a poco vuelve en sí, ya que duró 20 días sedada. Esperamos que siga recuperándose 🙏🏻