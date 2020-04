View this post on Instagram

Estamos felices con esta noticia. Nuestra querida Fabiola ha sido dada de alta de la Clínica CES y ha ganado la batalla del Covid-19. Le agradecemos profundamente a Dios y a ustedes por sus oraciones y palabras de fortaleza y consuelo. Grande eres Fabiola. Te queremos inmensamente. #medellin #LasHermanasCalle #Fabiola #felicidad #Dios #recuperacion #condiostodosepuede #alegria