Por eso, el famoso fue al médico este martes y allí le explicaron un protocolo que debe seguir durante dos semanas y que ya está cumpliendo, relató en ‘Día a día’ este miércoles.

Lo primero que tuvo que hacer Carlos Calero fue aislarse de su familia, en un cuarto de su vivienda, pues nadie puede tener contacto con él.

De ahí que su alimentación se la estén dejando en la puerta de esa habitación, en platos de un solo uso, dijo en el matutino.

“Compramos desechables para mí, cubiertos, vasos, platos, absolutamente todo, y se bota en una bolsa diferente. […] La comida me la dejan en la puerta: tocan, más o menos yo abro, entro mi bandejita, cierro nuevamente y es así. Suena ridículo el tema, pero tiene que ser así”, relató el presentador, que confía que Dios no lo desamparará en este momento.

Otra de las medidas es con las prendas que use y que no se pueden mezclar con las de otros. “Mi ropa me la quito, la meto en una bolsa y la tienen que lavar aparte del resto de personas de la casa”, agregó.

Los protocolos por el COVID-19 también incluyen, según el relato de Carlos Calero en ‘Día a día’, que todas las personas de su casa usen tapabocas y que “no salgan absolutamente a nada, si no es necesario”. Asimismo, un seguimiento que le están haciendo a él las autoridades correspondientes, por si llega a presentar algún síntoma que requiera atención o medidas diferentes.

Luego del tiempo de aislamiento que le ordenaron, en alrededor de 14 días, el famoso deberá someterse a otra prueba para ver si, para ese entonces, ya le ganó la batalla al coronavirus o no.

En la entrevista con el programa, el presentador también se refirió a si antes del resultado y después ha tenido síntomas, así como a la forma en que se contagió y que dijo desconocer, aunque el médico le dio varias opciones.

“No tenía ningún síntoma. De pronto un día me dio un dolor de cabeza, otro día me sentía un poco como caliente el cuerpo, pero pensaba que era normal”, recordó, y agregó que nunca registró fiebre, y que tuvo congestión nasal y tos alérgica, pero esos dos últimos síntomas descartaron que fueran producto del COVID-19.