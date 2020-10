En el programa aseguraron que su estado de salud era complicado y el actor lo corroboró luego en unos videos de Instagram, donde añadió que estaba “muy enfermo”.

El artista también indicó que se sentía “muy débil” por el coronavirus y que en ese momento lo iban a internar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Por lo mismo, ‘Benito’ pidió que oren por su salud.

“Me van a meter a la UCI, quedo totalmente incomunicado; les pido a mis fans, a mis amigos, a los que me quiera que por favor me pongan en sus cadenas de oración, para que el Señor me saque de esta”, expresó Giovanni Suárez.