La incómoda situación comenzó cuando la artista de ‘Adicta al dolor’ dio a entender que no sentía al hijo de Angie como nieto suyo y luego empezaron una serie de especulaciones.

Por eso, la famosa volvió a hablar de su relación con la hija que adoptó hace años y dijo que es falso que el mal momento por el que están pasando sea porque la joven es lesbiana.

“En este momento no paso por un buen momento de pronto con mi hija mayor, por respetar muchas decisiones que fueron tomadas por ella… por ella. Mucha gente lo ha juzgado, lo ha criticado, piensan que es por un tema de su condición sexual y no tiene nada que ver, porque desde niñas he sido muy claras con ellas [con Angie y Rafaella] en decirles: ‘Soy tu mamá y esta es tu casa, así el día de mañana llegues con Roberto o con Patricia; no tengo ningún problema’. Siempre fui muy abierta. Entonces, no, no tiene nada que ver”, expresó Marbelle en el ‘live’.