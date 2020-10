El hecho se remonta a 1967, cuando el cantante de vallenato (cuyo nombre real volvió a circular este año) todavía era menor de edad, aseguraron en el programa.

Diomedes Díaz vivía en Villanueva, La Guajira, cuando, en medio de un recorrido por Villa del Rosario uno de sus compañeros, Willson Peñaloza, ‘Icho’, le dio una pedrada sin querer.

Eso rememoró ‘Icho’ en el mencionado espacio, donde agregó que todo se dio cuando ambos estaban tratando de bajar unos mangos, pero él lo estaba intentando con una cauchera, mientras ‘el Cacique de La Junta’, del que hay varios mitos, se trepaba al árbol.

“Éramos un grupo de muchachos y nos íbamos pa’ allá, pa’l monte, a montear, a pescar. Un día nos dieron como las cinco de la tarde y nos metimos aquí, en este palo de mango. Y veníamos con sed, con hambre. Ya faltaba como un metro para que Diomedes bajara el mango y vengo yo, no le pegué [al mango con] la primera piedra. La segunda piedra tampoco. Después tiré la tercera piedra, le pegué al mango en todo el centro, el mango se meció y no cayó; la piedra rebotó y le cayó a Diomedes, en el ojo”, fue el relato de ‘Icho’.

El intérprete de ‘Tú eres la reina’, que tenía su propia ‘caleta’ para guardar su plata, quedó “abrazado de la rama del árbol” y empezó a gritar. Luego, ‘Icho’ se dio cuenta que su compañero tenía “el ojo ensangrentado”. Por eso, se asustó, pese a que todo había sido sin culpa, y fue a esconderse a su casa, de acuerdo con sus declaraciones.

“Yo llegué a la casa mía y pasé de largo, me metí debajo de la cama de mi abuela, y a Diomedes se lo llevaron para el Valle para curarlo”, explicó el hombre en ‘Testigo directo’.

Ahí, fue el mismo ‘Icho’ el que también reconoció que por ese accidente, y como Diomedes nunca se recuperó de su ojo, a él lo llaman ‘el Verdugo del Cacique tuerto’.

Este es el video que compartió ‘Testigo directo’ en YouTube con la historia completa de por qué ‘el Cacique de La Junta’ tenía una afectación en su ojo; las declaraciones de ‘Icho’ aparecen desde el minuto 3:01, pero también hay una explicación médica de por qué el ojo del cantante estaba desviado y con el párpado caído a raíz del incidente.

El relato en dicho programa no es el primero de ‘Icho’ sobre el accidente con ‘el Cacique de La Junta’, también lo ha contado en otros medios como El Heraldo.

En ese medio, en 2012, no solo se recordó la historia, sino que hablaron de su salud en ese momento. Ahí se supo que ‘Icho’ tenía sordera y había dejado de ver por el ojo derecho.

Por lo mismo, cuando la persona del medio que habló con él le dijo, en broma, “Entonces ya emparejaste a Diomedes”, ‘Icho’ soltó “una sonora carcajada”, de acuerdo con el diario.

En la misma entrevista de 2012, y como para ese entonces el famoso no había muerto (su fallecimiento fue en diciembre de 2013 y la gente suele jugar esa fecha en loterías y chances), le preguntaron a ‘Icho’ si había vuelto a hablar con el intérprete de ‘Mi muchacho’ después del accidente, pero el hombre respondió:

“El último intento fue hace dos años que se presentó a cantar en el Festival Cuna de Acordeones, lo esperé hasta las 11 de la noche, pero me venció el sueño, después me contaron que se montó a la tarima como a la 1 de la mañana; aparte, lo que pasa es que la gente es mala, muchas veces hemos estado cerca y van y lo pican: ‘Por ahí está ‘Icho’, el que te fregó el ojo en Villanueva’ –le dicen– yo pa’ evitar cualquier problema no me acerco, porque donde sepa que me va a jodé, voy yo y lo jodo primero”.