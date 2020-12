Eso destapó la exreina y presentadora en una entrevista para la edición impresa de Vea, de comienzos de diciembre del 2020, de la que fue portada, pues le dio la exclusiva a ese medio de que ya tenía su prótesis.

Daniella Álvarez había contado en Instagram, en octubre del 2020, que su papá tenía coronavirus. Sin embargo, mantuvo en secreto, hasta dicha conversación con la revista, que el virus no solo afectó a Gustavo Álvarez, sino que, incluso, ella y otros integrantes de su familia dieron positivo.

Y es que lo de “sumarle a la historia” no solo lo habría expresado la celebridad por los casos de coronavirus, sino que, para ese entonces, ella ya había sorteado, y hecho pública, su dura hospitalización de varias semanas en el primer semestre del 2020, así como las complicadas cirugías que tuvieron que hacerle, incluida la de la amputación de parte de su pierna izquierda.

Luego de confirmar los positivos de COVID-19 de ella y su familia, la presentadora también dio a entender en la publicación que todo se dio por un descuido de su padre, pero además relató que, aunque ella, su novio, el actor Lenard Vanderaa, y su sobrino menor de edad fueron asintomáticos, vivió unos días difíciles, pues sus padres sí estuvieron hospitalizados y sus hermanos presentaron síntomas (‘Ricky’, de ‘Guerreros’, escalofrío y fiebre, y a Andrea “le salieron ronchas por todo el cuerpo, como una varicela”).

“Él no tuvo los cuidados. Es una persona muy relajada, vivía con el tapabocas ¡pero en la nuca! Yo acababa de salir de la UCI y mi padre entraba. Me puse a llorar. Mi papá es mayor y sufre de Epoc [enfermedad pulmonar obstructiva crónica]. […] Rezábamos por mi pierna, por mi otro pie, por mi padre. Oraba y pedía a Dios que nos ayudara a salir de eso y que se acabara esta tragedia. […Pero] La COVID llegó a mi cuerpo, y creo que eran tantos los medicamentos que había tomado al principio de mi proceso, que no tuve ni un síntoma. En cambio, mi papá estuvo intubado y permaneció 40 días en la UCI; mi mamá duró 10 días hospitalizada”, narró Daniella Álvarez.