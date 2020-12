La Feria de Cali 2020 está vigente o al menos así lo han manifestado desde la Alcaldía de esa ciudad, que, sin embargo, sí implementará estrategias para que todo sea virtual.

Jorge Iván Ospina, mandatario de local, ha hecho énfasis en el cuidado a tener durante este último mes del año y el primero del 2021, pues, según las cifras, la ciudad está viviendo un nuevo pico de contagios, como ha sucedido en otros lugares del mundo.

Para eso, durante los próximos días se decretó un toque de queda, con el cual buscan prohibir la libre movilidad de personas en horarios nocturnos y de fiesta.

Durante la Feria de Cali, de la que ya hay programación oficial, es habitual que se hagan conciertos organizados por particulares y no por el gobierno local.

Precisamente, en sus redes sociales, Jessi Uribe, quien según un parasicólogo se separaría de Paola Jara, estaba promocionando un evento en el que él iba a participar el 25 de diciembre. En el mismo cartel se daba publicidad a otros artistas como Yeison Jiménez, Tito Rojas y Tony Vega, pero en días diferentes.

“¡Se vino la Feria de Cali! No olviden reservar desde ya. Todo presencial“, decía este mensaje que compartió el cantante:

El alcalde Ospina no estuvo de acuerdo con esta publicación y en sus redes sociales manifestó que no están permitidos los “eventos presenciales”, dando claridad que comprar esta entrada es “botar la plata”.

No tenemos condiciones de bioseguridad para realizar conciertos , debo señalar a la opinión que en este incendio no permitiremos eventos presenciales

No vote la plata pic.twitter.com/q0IMKJ6EXG

— Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) December 11, 2020