green

Palacios, representante a la Cámara, publicó un video en Twitter en el que dice que el Ministerio de Salud le informó que se empezaría a vacunar a la población no prioritaria, que representa a la mayoría de colombianos, en 2022.

“Eso significa que si usted no es del personal de salud, no tiene comorbilidades, ni es mayor de 60 años, le tocaría esperar, por lo menos, hasta el año 2022para acceder a una vacuna contra el COVID-19. Mientras, países de la región, como México, anuncia el inicio de la vacunación de su población no prioritaria a partir de abril [del 2021] o Perú, a partir de octubre”, se quejó el congresista en esta grabación:

¡Por eso no respondían! Según @MinSaludCol, la mayoría de colombianos tendrá que esperar hasta 2022 por la vacuna, con suerte. Si usted no es del personal de salud, no tiene comorbilidades, ni es mayor de 60 años, le tocaría esperar🤷🏻‍♂️#PilasConLaVacuna

📄https://t.co/gXaoshwYt4 pic.twitter.com/iXaCyw3fKA — José Daniel López (@lopezjosedaniel) December 10, 2020

No obstante, esa información ya la había dado el Gobierno en un comunicado, donde señaló que la primera fase del plan de vacunación tiene el objetivo de inmunizar a personas con más probabilidades de morir si se contagia. “Los grupos que menos probabilidad tienen de mortalidad por el COVID-19, podrían tener acceso a la vacuna en 2022″, detalló el Ministerio de Salud.

En el documento que le entregaron a Palacios, la cartera señala que durante el 2021 se inmunizarían entre 15 y 20 millones de colombianos, cuando lleguen las primeras dosis.

No obstante, el Gobierno ha manifestado que está intentando un acuerdo con Pfizer, laboratorio que ya empezó a distribuir la vacuna contra COVID-19, para poder acceder a las inyecciones lo más pronto posible.

La vacuna para protegerse del coronavirus será gratuita en Colombia, y voluntaria.

El presidente Iván Duque recientemente sancionó una ley donde además se exonera a las farmacéuticas en caso de que hayan efectos secundarios por la aplicación de la inyección, a lo que se han sometido todos los países que están dispuestos a adquirir vacunas contra COVID-19.

Además establece un descuento tributario del 50 % en el impuesto sobre la renta para quienes aporten capital privado para la adquisición de vacunas, estrategia que Duque llamó “vacunas por impuestos”.