El polémico Caso Colmenares volvió a la escena pública en días recientes luego de cumplirse una década de la muerte de Luis Andrés Colmenares. El proceso jurídico aún está a la espera de una decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

Aunque ya se ha dicho y se ha mostrado de todo sobre la muerte del joven, aún quedan varias preguntas en el aire. Con base en esto, Noticias RCN publicó este martes un especial que incluyó algunas imágenes inéditas sobre una visita que hizo Laura Moreno al caño El Virrey, en 2011, meses después de que se encontró el cuerpo sin vida de Luis Andrés.

Las fotos fueron tomadas el 4 de mayo de 2011, varios meses después del fallecimiento del joven Colmenares, y en ellas aparece Laura mostrando el paso a paso a la Fiscalía de cómo ocurrieron los hechos, supuestamente.

Según Noticias RCN, la joven señala a las autoridades por dónde se fue “su amigo” Luis Andrés, y la distancia que, supuestamente, manejó con él. Una de las fotos que más llama la atención es en la que se ve a Laura explicando cómo agarró al joven para que no se lanzara al caño.

Y en otra aparece mostrando cómo había sorteado la varanda que, supuestamente, Luis saltó antes de morir.

Esta otra imagen recrea el momento en que Luis, supuestamente, se lanzó al caño, y cómo ella revisó de inmediato y no alcanzó a ver nada, agrega ese medio.

Ante la versión que dio la joven, la Fiscalía aún se pregunta por qué Laura Moreno nunca habló sobre Jessy Quintero, otra de las involucradas en el caso y que tuvo que pagar prisión domiciliaria por varios meses. Sobre esto, el abogado de Jessy, Albeiro Yepes, asegura que no tendría por qué hablar de ella porque Laura lo que hizo fue mostrar el recorrido.

“A ella (a Laura) no le dijeron, ni le preguntaron que mostrara un recorrido con Jeesy”, señala el abogado, citado por ese mismo medio.

La familia Colmenares, por su parte, cuestiona por qué ninguna autoridad tuvo en cuenta que Laura habló de tres recorridos diferentes.

“Ella (la justicia) no tuvo en cuenta todas las inconsistencias que Laura decía, ella mostró la caída que mi hijo se lanzó, no comprendo por qué ella mostró tres partes diferentes y la jueza no tuvo en cuenta eso”, aseguró a Noticias RCN la señora Oneida Escobar, madre del joven fallecido.