En un emotivo video difundido en sus redes sociales, el periodista caucano Fredy Calvache hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que interceda en su traslado humanitario desde Suiza a Colombia.

(Vea también: “Convertirse en enemigo”: enigmático mensaje sorprende en caso de expresentadora de RCN que murió)

“Quiero que por cualquier canal llegue este video hasta el presidente Gustavo Petro. Señor presidente, sé que usted tiene buenas relaciones con el gobierno de Suiza y quiero que se personalice para ver si gestionan un avión disponible medicalizado para que me realice el traslado humanitario a Colombia”, expresó Calvache desde su cama en una clínica suiza.

Este pedido, hecho desde julio pasado, ha resonado nuevamente en las últimas horas, ante el deterioro progresivo de su salud y los obstáculos logísticos que impiden su regreso.

Lee También

El periodista, exiliado por amenazas recibidas debido a su labor periodística, enfatizó la urgencia: “Señor presidente, sufro de un cáncer agresivo de estómago en fase terminal. Estoy desahuciado por los médicos y mi único anhelo es volver a Colombia para pasar mis últimos días con mi familia en el departamento del Cauca”.

Acá, el video de Fredy Calvache:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fredy Calvache (@frecabu8)

¿Qué tiene Fredy Calvache?

El periodista padece un cáncer de estómago agresivo diagnosticado hace más de dos años, que ha avanzado a una fase terminal sin posibilidad de cura. Según se ha conocido durante los últimos días, los médicos en Suiza han suspendido tratamientos curativos y lo mantienen bajo cuidados paliativos para controlar el dolor y síntomas asociados.

Calvache ha perdido peso significativo, depende de sondas para alimentación y medicación, y su condición física lo hace vulnerable a cualquier viaje no especializado. En videos recientes compartidos en sus redes se le ve postrado, con voz debilitada, pero manteniendo una fe inquebrantable.

Su oncóloga ha certificado que no puede volar en un avión comercial debido al riesgo vital, recomendando un vuelo medicalizado equipado con ventiladores, monitores y personal médico. Hospitalizaciones frecuentes este año han agravado su situación, y aunque ha explorado tratamientos alternativos como homeopatía, estos no han detenido el avance de la enfermedad.

¿Quién es Fredy Calvache?

Originario de Popayán, Cauca, trabajó como corresponsal de Noticias Caracol durante años, cubriendo conflictos armados, corrupción y realidades sociales en una de las regiones más violentas de Colombia.

Sus reportajes lo expusieron a amenazas de grupos armados, forzándolo a exiliarse en Suiza en 2023 con estatus de asilado político obtenido en abril de 2024. Allí, accedió a atención médica avanzada, pero el diagnóstico de cáncer gástrico lo sorprendió poco después.

Calvache, ingeniero civil de formación y músico aficionado, mantiene esperanza pese al pronóstico de semanas o meses. Su familia en Cauca enfrenta angustia económica para viajar.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.