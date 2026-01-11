El cantante de música popular Yeison Jiménez murió junto a cuatro integrantes de su equipo cuando la avioneta en la que viajaban se estrelló la tarde de este sábado 10 de enero, entre Paipa y Duitama, en Boyacá.

Mientras avanza la investigación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este domingo que ya inició el procedimiento técnico para identificar plenamente los cuerpos.

En un comunicado, la entidad informó que los cuerpos serán trasladados a Bogotá, donde se hará la identificación con apoyo del equipo especializado de Cundinamarca.

“Los cuerpos de las víctimas serán abordados en la ciudad de Bogotá (…) conforme a los protocolos técnicos y legales vigentes, con el fin de adelantar los procedimientos de identificación plena”, señaló Medicina Legal.

El instituto precisó que acompañará todo el proceso judicial, pero advirtió que la información técnica será entregada únicamente a las autoridades competentes, como parte de la investigación penal y administrativa que deberá esclarecer lo ocurrido.

Cómo fue el accidente de Yeison Jiménez en avioneta

El siniestro se produjo en el sector que conecta Paipa con Duitama, minutos después del despegue de la aeronave de matrícula N325FA. La avioneta, que transportaba al artista y cuatro miembros de su equipo, pretendía viajar a Marinilla (Antioquia), donde Jiménez tenía programado un concierto.

Aunque las causas están por confirmarse, testigos han coincidido en que el avión no logró ganar altura y se precipitó en una zona rural, donde se incendió de inmediato.

Algunos habitantes de la zona relataron que la aeronave “rebotó y estalló”, mientras que otros mencionaron un posible fallo mecánico.

En el vuelo iban, además del cantante, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora y el capitán Hernando Torres, quien piloteaba la aeronave. Todos fallecieron.

Quién es la esposa de Yeison Jiménez

Detrás del ídolo popular estaba Sonia Restrepo, la mujer que lo acompañó desde antes de la fama. Lejos del foco mediático, ella fue reconocida por el propio Jiménez como pieza clave en su vida personal y artística.

La pareja inició su relación hace más de una década, cuando el cantante aún enfrentaba dificultades económicas y apenas soñaba con abrirse paso en la música.

Jiménez contaba con frecuencia que Sonia fue quien más creyó en él cuando la industria aún lo ignoraba, y que su apoyo emocional y económico lo sostuvo en los momentos más duros.

