Yeison Jiménez se consolidó como una de las figuras más importantes de la música popular colombiana. Con una carrera marcada por letras de superación, desamor y perseverancia, el artista caldense logró conectar con millones de seguidores en Colombia y otros países.

Sin embargo, más allá de los escenarios y los éxitos musicales, hay un aspecto de su vida que despertaba gran curiosidad entre sus fanáticos: su familia.

Aunque el cantante solía ser reservado con su vida privada, en distintas entrevistas y publicaciones en redes sociales dejaba ver detalles sobre su esposa y sus hijos, quienes fueron un pilar fundamental en su historia personal y profesional.

¿Quién es la esposa de Yeison Jiménez?

La esposa de Yeison Jiménez es Sonia Restrepo, una mujer que estuvo a su lado durante gran parte de su proceso de crecimiento, cuando aún no era una figura reconocida en la industria musical.

A diferencia de otras parejas de artistas, Sonia ha preferido mantenerse alejada del protagonismo mediático, lo que ha hecho que muchos seguidores desconozcan detalles sobre su vida.

De acuerdo con lo que contaba el propio cantante, su relación con Sonia comenzó hace más de una década, cuando él aún enfrentaba grandes dificultades económicas y personales. Yeison resaltaba que en varias ocasiones ella confió en su talento cuando pocos lo hacían y que fue un apoyo clave en los momentos más complejos de su vida.

Aunque no suele conceder entrevistas ni aparecer con frecuencia en eventos públicos, Sonia Restrepo sí era mencionada por el artista como una mujer fundamental en su estabilidad emocional y familiar.

A lo largo de los años, Yeison Jiménez dejó que decidió proteger su vida familiar del foco mediático. En entrevistas explicaba que, aunque su carrera era pública, su hogar era un espacio que busca mantener alejado de polémicas y rumores.

No obstante, en fechas especiales como cumpleaños, celebraciones familiares o mensajes emotivos, el cantante compartía algunas fotografías junto a su esposa, acompañadas de palabras de agradecimiento y amor, destacando su rol como compañera y madre.

¿Cuántos hijos tuvo Yeison Jiménez?

En cuanto a su faceta como padre, Yeison Jiménez tuvo tres hijos dentro de su núcleo familiar, aunque en algunas ocasiones causó confusión por declaraciones en las que hablaba de su rol paterno de una forma más amplia y afectiva.

Sus hijos son:

Camila, quien es hija de Sonia Restrepo, de una relación anterior. Aunque no es su hija biológica, Yeison Jiménez decía públicamente que la considera su hija y asumió plenamente su rol como padre desde que inició su relación con Sonia.

Thaliana, hija biológica del cantante, fruto de su relación con Sonia Restrepo. En varias ocasiones, Yeison compartió momentos especiales con ella y ha mostrado celebraciones familiares que reflejan su cercanía.

Santiago, el hijo menor de la familia, cuyo nacimiento fue conocido públicamente en 2024 y que el artista describía como una bendición en su vida.

Yeison Jiménez siempre fue enfático en señalar que todo lo que había construido —sus empresas, su música y su patrimonio— tuvo como objetivo garantizar el bienestar de su familia. Para él, el éxito no solo se medía en conciertos llenos o reproducciones en plataformas digitales, sino en poder brindar estabilidad y tranquilidad a su esposa e hijos.

Aunque prefería mantenerlos lejos de la exposición constante, el artista no dudaba en reconocer públicamente que su familia fue clave para mantenerse firme en una industria exigente y competitiva.

