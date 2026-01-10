Todos los corazones de la música popular colombiana, están de luto. El 10 de enero, un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, dejó al país con la absoluta falta de Yeison Jiménez, uno de los cantantes más emblemáticos y talentosos del género. El impensable hecho ha dejado un vacío inmenso en el corazón del pueblo colombiano y en cada uno de sus seguidores.

Ese martes, después de dar un espectáculo en Málaga, Santander, Jiménez junto con su equipo viajaban desde Paipa, Boyacá, en una avioneta tipo chárter hacia Marinilla, Antioquia, lugar donde se haría su próxima presentación. La tristeza se apodera al recordar que, antes de su despegue, el cantante había compartido a través de sus redes sociales unos videos y fotografías de lo que sería su último día. “Siempre humilde porque lo que Dios da, también puede quitar”, fue uno de los últimos mensajes que dejó en su red y que en la actualidad resuena profundamente simbólico en la tragedia.

Además, Georgy Parra, que trabaja y compone música popular, compartió el último chat que tuvo con él: “Papito, acá escuchando el tema. Amén, rey”, le dijo Yeison a su amigo con el que esperaba sacarle una nueva canción.

La Aeronáutica Civil fue el ente encargado de compartir los primeros detalles del fatídico accidente. Según se informó, la avioneta no logró tomar altura tras el despegue del aeropuerto de Paipa, estrellándose instantes después en un potrero cercano y desatando un incendio que consumió por completo la aeronave, imposibilitando la supervivencia de los seis ocupantes a bordo.

En esta misma línea, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aerocivil hizo saber que ya se ha comenzado a realizar la inspección en el lugar de los hechos, y se están analizando los restos del avión, los registros de mantenimiento y las condiciones operacionales y climáticas del momento. La entidad se comprometió a entregar información veraz y confirmada, resaltando que en este momento es prematuro hablar de una causa única para el accidente.

