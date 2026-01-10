El mundo de la música popular colombiana está de luto este sábado 10 de enero, marcado por la conmoción y la tristeza que dejó la muerte del cantante Yeison Jiménez, víctima de un trágico accidente aéreo.

(Vea también: Revelan cómo fue el accidente en el que murió Yeison Jiménez: “Se estrelló a los 5 minutos”)

Entre los múltiples homenajes públicos que han circulado en redes sociales, uno de los más sentidos llegó por parte de Jhon Alex Castaño, colega y figura destacada dentro del mismo género musical.

Castaño, con profundo pesar, compartió en su Instagram dos videos en los que aparece cantando junto a Jiménez en distintos escenarios y momentos de su carrera. A cada uno de esos clips los acompañó un mensaje que refleja no solo la cercanía profesional, sino también afectiva que los unía: “Te vi nacer, pero nunca creí que iba a verte partir”.

Acá, los mensajes que dejó Jhon Alex Castaño:

Estas palabras, breves pero cargadas de emoción, han despertado una ola de reacciones entre seguidores, artistas y fanáticos de la música popular. En ellas se percibe la mezcla de incredulidad y dolor que sienten quienes conocieron a Jiménez desde sus inicios en la música y vieron cómo su carrera se consolidó marcando a toda una generación de oyentes.

El gesto de Castaño se suma a una serie de mensajes de despedida y condolencias que han sido compartidos por numerosas figuras del gremio artístico.

Muchos han recordado a Jiménez no solo por su poderosa voz y su presencia en los escenarios, sino también por su espíritu cercano, humilde y el impacto personal que tuvo en quienes compartieron caminos con él dentro de la industria.

Qué pasó con Yeison Jiménez y qué se sabe de su muerte

La noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez, uno de los cantantes más emblemáticos de la música popular colombiana contemporánea, se confirmó en la tarde de este sábado 10 de enero tras un accidente de avioneta en el que perdió la vida junto con otras cinco personas.

Según la información preliminar de las autoridades aeronáuticas, la aeronave implicada despegó del aeropuerto de Paipa, en el departamento de Boyacá, con destino a Medellín, donde Jiménez tenía programada una presentación esta misma noche.

Sin embargo, la avioneta no logró ganar la altura necesaria y terminó impactando y estrellándose a pocos metros del final de la pista, provocando que el aparato se incendiara y causara la muerte inmediata de los seis ocupantes, incluidos piloto, copiloto y los pasajeros que acompañaban al artista.

La tragedia ha generado una profunda conmoción en Colombia y en el ámbito del entretenimiento latino. Además del volcán de mensajes de solidaridad y pesar entre el público y figuras del arte, sus seguidores también aspectos personales y profesionales de Jiménez: un hombre que pasó de trabajos duros y humildes a convertirse en una voz representativa de la música popular, con millones de reproducciones en plataformas digitales y una conexión fuerte con sus fanáticos.

