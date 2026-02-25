En medio de los cuestionamientos por la falta de avances en proyectos relacionados con la infancia, surgió una propuesta para que el Congreso de la República dedique una semana obligatoria al año exclusivamente a debatir y aprobar iniciativas que impacten los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La idea, revelada inicialmente por La FM, surge luego de que en los últimos dos años se hayan radicado cerca de 10 proyectos de ley sobre niñez, muchos de los cuales no han logrado avanzar por falta de respaldo político.

La propuesta toma como referencia el llamado “Día M” —enfocado en iniciativas sobre derechos de las mujeres— y busca replicar ese modelo con la creación de la “Semana Nacional de la Niñez y la Adolescencia” dentro del calendario legislativo.

Así funcionaría la llamada ‘Semana N’

Según explicó César Lorduy, de Cambio Radical, la medida podría implementarse mediante una resolución de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes.

La iniciativa plantea que la última semana de abril —mes en el que Colombia conmemora la niñez— el Congreso entre en una sesión especial y exclusiva, en la que solo se puedan discutir asuntos relacionados con la infancia, tanto en plenarias como en las siete comisiones constitucionales, señala la emisora.

De acuerdo con lo detallado por Semana, la propuesta se sostiene sobre tres pilares principales:

Exclusividad legislativa: durante cinco días hábiles solo se tramitarían proyectos de ley y actos legislativos que impacten de forma directa y positiva los derechos de la niñez y la adolescencia.

Control político enfocado: ministros de Salud, Educación, Hacienda, Defensa e Igualdad, junto con directores de entidades como el ICBF y el DNP, tendrían que rendir cuentas sobre la inversión en infancia, cuya ejecución en territorios ronda apenas el 31 %, según los proponentes.

Participación directa: niñas, niños y adolescentes, así como organizaciones sociales, tendrían espacio garantizado para intervenir en las sesiones.

El planteamiento no se limita a una agenda simbólica. Su propuesta también contempla mecanismos de financiación para políticas de infancia, como el uso de regalías para infraestructura de primera infancia, canjes de deuda externa destinados a nutrición infantil y recursos específicos para salud mental escolar, detalla el mediio.

Además, se busca que organizaciones en defensa de los niños tengan un rol activo en las discusiones, con el fin de que la participación de menores sea un insumo real en las decisiones legislativas.

La viabilidad de la propuesta dependerá ahora del respaldo político que logre dentro del Congreso, en un escenario donde históricamente los temas de infancia han quedado relegados frente a otras prioridades de la agenda nacional.

