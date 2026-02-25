La situación judicial y migratoria del hijo de la congresista Ángela Vergara tuvo un giro este 25 de febrero. Luego de permanecer más de 20 días bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Luisiana, Rafael Vergara, de 22 años, regresará a Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Fueron 17 días de silencio”: congresista colombiana detalla detención de su hijo por el ICE)

Blu Radio dio a conocer que el joven estuvo recluido en el centro River Correctional, en ese estado del sur de Estados Unidos, y que su salida se concretará tras gestiones adelantadas por la Cancillería colombiana. La liberación, según la emisora, se hará efectiva en las próximas horas.

El itinerario ya está definido. De acuerdo con lo informado, Rafael Vergara saldrá desde Louisiana rumbo a Dallas, Texas, y desde allí tomará un vuelo hacia Bogotá. El arribo a la capital del país está previsto para las 11:00 de la noche.

Lee También

Rafael Vergara, hijo de la congresista Ángela Vergara, regresará a Colombia tras haber sido detenido por ICE durante más de 20 días en el centro de detención River Correctional en Louisiana, Estados Unidos. Tras gestiones de la Cancillería su liberación se dará en las próximas… pic.twitter.com/Ldss4DhpMT — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 25, 2026

En medio de este proceso, la canciller Rosa Villavicencio sostendrá un encuentro con la congresista en Cartagena, también este 25 de febrero, según detalló Blu Radio.

El caso se mantuvo bajo seguimiento durante las últimas semanas debido a la detención del joven en territorio estadounidense y a las gestiones diplomáticas que se adelantaron para facilitar su retorno.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.