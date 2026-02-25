La elección de colegio es, quizás, una de las decisiones más trascendentales para los padres de familia en Colombia. No se trata solo de la cercanía al hogar, sino de la garantía de que la institución ofrezca un ecosistema de aprendizaje sólido y competitivo.

Sorpresa por lo que está pasando con los jardines en Colombia: más de 400 han cerrado

En este panorama, la firma de consultoría Sapiens Research ha publicado sus más recientes actualizaciones del Ranking Col-Sapiens 2024-2025.

A diferencia de otros listados que solo miran la foto del momento de las Pruebas Saber 11, Sapiens Research utiliza una metodología técnica que evalúa dos ejes: la categoría (de D1 a D10), basada en el rendimiento académico de los últimos dos años, y la calificación (de A hasta AAA+++), que premia a las instituciones que tienen acreditaciones internacionales o modelos de gestión de calidad certificados.

¿Cuáles son los mejores colegios de Chía?

En el cercano municipio de Bogotá, el Gimnasio El Hontanar continúa siendo el referente indiscutible. Según el reporte, se ubica en la Categoría D2, lo que significa que sus estudiantes mantienen un nivel superior constante en las pruebas de Estado. Además, su calificación AAA certifica que posee los más altos estándares internacionales en sus procesos pedagógicos.

No muy lejos en el escalafón se encuentra el Colegio Abraham Maslow. Esta institución ha sido una de las sorpresas positivas en el reporte, demostrando un avance significativo en áreas fundamentales como Matemáticas y Ciencias. Con una Categoría D3/D4 y calificación AA, el Maslow se posiciona como una opción de alta competencia académica en el municipio.

Otros nombres que figuran con fuerza en el ranking son el Colegio Rochester y el Colegio Cumbres, ambos situados en la Categoría D5 con calificación AA. Estas instituciones son reconocidas no solo por sus números, sino por sus infraestructuras sostenibles y sus programas de bilingüismo, factores que Sapiens Research valora al momento de otorgar las calificaciones por calidad.

¿Qué significan las categorías y por qué importan?

Cuando un colegio aparece en el Ranking Col-Sapiens, ya es parte de un grupo privilegiado: solo el 6 % de los colegios del país logran clasificar en este listado.

La categoría (D): es el indicador de “músculo académico”. Los colegios en D1 y D2 son la élite absoluta en resultados Icfes. Chía, al tener colegios en D2 y D3, supera el promedio nacional de instituciones privadas.

La calificación (A-AAA): este es el valor agregado. Un colegio puede tener buenos puntajes, pero si no tiene una certificación internacional (como el Bachillerato Internacional – IB o certificaciones ISO), no sube en esta escala.

Los colegios de Chía mencionados destacan por tener sellos AA y AAA, lo que garantiza que el título que recibe el bachiller tiene respaldo global.

Es imposible hablar de la educación en Chía sin mirar lo que sucede en sus límites. La competencia es feroz, pues municipios vecinos como Cota, Sopó y Cajicá también albergan instituciones que suelen aparecer en los primeros puestos del país, como el Colegio Refous o el Colegio Campoalegre.

Sin embargo, Chía mantiene una ventaja competitiva en términos de oferta diversa: desde colegios con enfoques ambientales y sostenibles, como el Rochester, hasta instituciones con una formación técnica y bilingüe de corte internacional como el Internacional Sek Colombia (Trinidad del Monte), que ostenta una Categoría D5 y calificación A.

