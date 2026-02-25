A partir del próximo primero de abril, Colombia dará un giro en su identificación internacional con el lanzamiento de un nuevo modelo de pasaporte.

Este cambio no solo responde a una renovación estética, sino a una estrategia integral de seguridad y un ambicioso plan de soberanía industrial que involucra la transferencia de tecnología europea hacia manos colombianas.

Tres versiones de pasaporte y un diseño con identidad

El nuevo documento mantendrá su esencia de pasaporte biométrico con chip incorporado, cumpliendo con los estándares globales de seguridad aeroportuaria. No obstante, la estructura se divide ahora en tres categorías claramente diferenciadas por su uso y color:

Ordinario (Rojo): el documento estándar para la mayoría de los ciudadanos, con un cuerpo de 32 páginas. Oficial (Azul): destinado a funcionarios en misiones específicas, también con 32 páginas. Diplomático (Negro): la versión de mayor rango, que aumenta su capacidad a 48 páginas.

Más allá del color, el interior de las libretas se convierte en un catálogo visual del país. Las páginas de visado han sido ilustradas con motivos de la fauna, flora y cultura nacional, integrando desde aves exóticas y granos de café hasta instrumentos musicales tradicionales, convirtiendo al documento en una pieza de orgullo patrio.

Un “blindaje” contra la falsificación

La seguridad es el eje central de esta actualización. La Cancillería ha implementado un sistema de capas técnicas que dificulta cualquier intento de adulteración. Entre las novedades destacan:

Impresión de alta complejidad: fondos irisados con degradados y microtextos invisibles al ojo inexperto.

Elementos ópticos variables: tintas metálicas que cambian de tonalidad según la luz y un dispositivo difractado con el escudo nacional.

Identificación fantasma: una segunda imagen del titular (foto fantasma) y una marca de agua de alta definición.

Tecnología ultravioleta: numeración perforada con formas geométricas y gráficos fluorescentes que solo emergen bajo luz especial.

El modelo de producción de los pasaportes: el puente Portugal-Colombia

El esquema de fabricación se divide en cuatro fases críticas. Actualmente, la Casa de la Moneda de Portugal se encarga de la fabricación de las libretas base. Luego de llegar al aeropuerto El Dorado, la logística de traslado hacia la sede de personalización corre por cuenta de un contrato de 13.000 millones de pesos con la empresa de correos 4-72.

El paso final ocurre en territorio colombiano, donde cada libreta se somete al proceso de cosido y grabado láser de los datos biográficos y biométricos del solicitante.

Sin embargo, este modelo tiene fecha de caducidad: el acuerdo estipula que, en un plazo de diez años, la Imprenta Nacional de Colombia deberá asumir el 100% de la producción gracias a un proceso de transferencia de conocimiento y tecnología desde Portugal.

Precio del nuevo pasaporte colombiano en 2026

Una de las mayores preocupaciones ciudadanas, el precio, ha sido despejada por la Cancillería. El costo solo se ajustará según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), evitando aumentos arbitrarios.

Tipo de Pasaporte Costo en Bogotá (con timbre) Fuera de Bogotá (Base) Ordinario $190.000 $190.000* Ejecutivo $323.000 $323.000* Emergencia $192.000 $192.000*

Nota: para los trámites fuera de la capital, el usuario deberá sumar los impuestos departamentales específicos que determine cada gobernación.

Con este nuevo modelo, Colombia no solo moderniza su frontera móvil, sino que sienta las bases para que, en una década, el documento sea un producto íntegramente fabricado por manos y tecnología local.

