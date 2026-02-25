El reciente susto en el aeropuerto El Dorado, donde un avión con 162 personas tuvo que clavar los frenos para no chocar con un helicóptero, no fue un error aislado. Para el capitán Jaime Hernández, miembro de la Junta Directiva de la Federación de Pilotos de Latinoamérica, es el síntoma de una enfermedad grave: la aviación en Colombia está operando por encima de sus límites.

Hernández no se guardó nada y lanzó una frase que debería poner a temblar a los viajeros: “Es la región del mundo donde más alarmas aéreas hay”. Según el capitán, el problema no es solo técnico, sino de gestión.

Se están autorizando entre 70 y 80 vuelos por hora, una cifra que excede la capacidad real de los controladores y del espacio aéreo. De igual manera, expuso que se asignan operaciones incluso sin tener un slot (turno) asegurado, basándose en una capacidad “de papel” que no existe en la realidad.

El capitán describió una escena caótica que pocos pasajeros ven: hoy en día, el valle del río Magdalena permanece lleno de aviones dando vueltas, quemando combustible y esperando un espacio para aterrizar en Bogotá que nunca llega a tiempo.

“La capacidad que tenemos en el aire está produciendo un caos”, sentenció Hernández, advirtiendo que mientras la Aerocivil no haga estudios reales de capacidad y siga metiendo vuelos “a la fuerza”, el riesgo de una tragedia será constante.

Para expertos en aeronavegación la seguridad aérea en el aeropuerto El Dorado se ha ido deteriorando en la medida en que sus operaciones diarias han ido aumentando. Hablamos sobre este tema con el capitán Jaime Hernández, miembro de la Junta Directiva de la Federación de Pilotos… pic.twitter.com/nRldZmSuOx — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 25, 2026

¿Por qué falló la comunicación?

Sobre el caso específico del 20 de febrero, el piloto explicó que la saturación de las frecuencias impidió el contacto. Hay tantos aviones pidiendo pista y tantas órdenes cruzándose, que el sistema simplemente colapsó (el famoso “traslapo”), dejando al avión de Latam y al helicóptero de la FAC en una trayectoria de colisión que solo la pericia de la tripulación evitó.

