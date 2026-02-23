Viajar desde o hacia Bogotá podría convertirse en un dolor de cabeza aún mayor. Richard Galindo, vicepresidente jurídico de Avianca, encendió las alarmas en El Tiempo sobre una posible reforma en la asignación de los ‘slots’ (los turnos u horarios de despegue y aterrizaje) en el aeropuerto El Dorado, asegurando que el cambio no tiene sustento técnico.

Uno de los puntos más críticos de la denuncia de Avianca tiene que ver con la comercialización de vuelos sin tener el turno asignado. Según Galindo, la Aerocivil no está haciendo cumplir la norma actual y permite que aerolíneas vendan tiquetes en horarios que no tienen permitidos.

El dardo a JetSmart: Avianca asegura que esa aerolínea vendió 1.300 vuelos sin slot en la temporada de invierno y ya anunció 4.900 más para el verano. “Es un modelo de negocio basado en el incumplimiento”, afirmó el directivo en entrevista con El Tiempo.

La Aerocivil busca modificar las reglas para, supuestamente, “democratizar” el uso de las pistas. Sin embargo, para Avianca, esto es un riesgo jurídico:

Derechos históricos: las aerolíneas que usan bien sus turnos ganan el derecho a mantenerlos. Quitarles turnos para dárselos a otras sería, según Avianca, “intervenir el mercado sin criterio”.

La regla del 90 %: se rumora que la Aerocivil quiere exigir que las aerolíneas usen el 90 % de sus turnos (hoy es el 80 %) para no perderlos, una medida que ya fracasó en otros países.

La advertencia es clara: si Colombia se aparta de los estándares internacionales de aviación, el país podría quedar aislado. Además, El Dorado entrará pronto en obras de reparación en pistas y calles de rodaje, lo que reducirá la capacidad operativa.

“Obras, nuevas exigencias y falta de monitoreo pueden llevar al colapso del aeropuerto”, sentenció Galindo.

Por ahora, Avianca ha radicado tutelas y derechos de petición, e incluso inició una acción popular para obligar a la Aerocivil a que vigile quién opera y quién no en la terminal más importante del país.

