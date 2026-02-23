Momentos de angustia vivieron los 157 pasajeros del vuelo LA4278 de Latam, que cubría la ruta Bogotá-San Andrés, cuando el avión tuvo que interrumpir su despegue de manera abrupta en la pista del Aeropuerto El Dorado. ¿La razón? Un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se atravesó en su trayectoria.

El incidente ocurrió pasadas las 5:50 de la tarde de este viernes. Según el reporte de la aerolínea, el Airbus 320 ya estaba en su “carrera final” para elevarse cuando el helicóptero FAC4021 apareció en su camino.

Por su parte, la FAC emitió un comunicado asegurando que su aeronave “acató y siguió todas las instrucciones del control de tránsito aéreo”, lo que traslada la lupa de la investigación hacia los controladores de la Aeronáutica Civil.

Llantas estalladas y pasajeros evacuados

La maniobra de frenado, conocida técnicamente como “despegue interrumpido”, fue tan intensa que:

La temperatura de las ruedas aumentó drásticamente y esto ocasionó que los neumáticos se desinflaran como medida de seguridad. El avión no pudo seguir operando y tuvo que ser remolcado a un hangar para inspección técnica.

Pese al fuerte frenazo, Latam confirmó que ninguno de los 157 pasajeros resultó herido. Los usuarios fueron desembarcados mediante escaleras y trasladados en buses a la terminal para ser reubicados en otro vuelo horas más tarde.

De hecho, Julio Sánchez Cristo reveló en Caracol Radio un video de un radar en el que se ve cómo cruza el helicóptero exactamente por el Aeropuerto El Dorado, lo que produjo susto, pues se ve cómo esta aeronave se mete justo cuando varios aviones iban a despegar y otro a aterrizar.

Esta imagen lo dice todo… Un helicóptero cruzó las dos pistas del aeropuerto internacional de Bogotá lleno de aviones… ¿Y la Aeronáutica Civil como para cuándo nos va a contar que pasó? ¿Y el aeropuerto de Barranquilla para cuándo? ¿Y los slots? pic.twitter.com/MsEO7P6e02 — Julio Sánchez Cristo (@jsanchezcristo) February 23, 2026

