En una extensa y reveladora entrevista para la Revista BOCAS, Abelardo de la Espriella abordó uno de los fantasmas que más ha perseguido su carrera: su relación profesional con David Murcia Guzmán. Ante los señalamientos de haber pedido dinero para amañar procesos, el “Tigre” fue tajante en su defensa.

De la Espriella explicó que el motivo real de su ruptura con el líder de la pirámide más grande de Colombia no fue un desacuerdo económico, sino un engaño técnico. Según el penalista, la estrategia de defensa se basó en documentos que no resultaron ser ciertos.

“David Murcia me entrega una contabilidad falsa. La estudiamos con 20 peritos y cuando llegamos a la acusación nos sacaron otra contabilidad”, afirmó De la Espriella en la entrevista.

Ante el cambio de pruebas y la falta de transparencia de su entonces cliente, el abogado asegura que no dudó en dar un paso al costado. Para De la Espriella, la relación de confianza se rompió en el momento en que aparecieron los datos reales que él no conocía.

“Le renuncié. O sea, ¿la gente cree que a los abogados no nos engañan?”, cuestionó el hoy candidato presidencial, desmarcándose de cualquier irregularidad en el proceso.

Sobre las recientes acusaciones de Murcia (quien en otra entrevista lo señaló de pedir 700 millones para “cuadrar” procesos), De la Espriella lanzó una pregunta irónica conectada con su actual aspiración política: “¿Por qué no me denunciaron hace 18 años cuando supuestamente pasó y sí ahora que voy ganando la Presidencia?”, sentenció, sugiriendo que hay un interés de sus detractores por frenar su camino a la Casa de Nariño.

Para cerrar el capítulo de sus clientes cuestionados, el abogado explicó su filosofía de trabajo, aclarando que defender a alguien no implica compartir sus actos: “Lo que resulta antiético es que un abogado haga juicios éticos contra alguien. Si yo te digo ‘no te voy a defender porque mataste a dos personas’, estoy siendo antiético”.