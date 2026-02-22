El presidente Gustavo Petro reaccionó en la madrugada de este 22 de febrero a la investigación publicada por El Tiempo sobre el buque Ocean Mariner, que zarpó desde Colombia con fueloil y luego fue retenido por la Guardia Costera de Estados Unidos ante un posible cambio de ruta hacia Cuba.

De acuerdo con El Tiempo, el barco había salido del puerto de Palermo tras una inspección, pese a que un correo alertó a la Dian sobre la legalidad del cargamento. El combustible, usado para fines industriales y energéticos, fue pagado por 6,9 millones de dólares y en la operación intervinieron varias compañías, cuyos nombres también reveló el diario.

Las autoridades estadounidenses encendieron las alarmas al identificar que se trataría del mismo buque, con bandera de Liberia, que en otras ocasiones ha transportado combustible y ayuda humanitaria hacia Cuba, país que enfrenta sanciones y embargos desde Washington.

En su mensaje, Petro afirmó: “No hay delito en el transporte libre de petróleo en el Caribe”, y agregó que sería mejor que la energía de la región proviniera del sol. El mandatario incluso hizo referencias culturales, como menciones a la música cubana y a Silvio Rodríguez, en medio de su defensa.

Sin aludir de manera directa al trámite que cumplió el Ocean Mariner en Colombia ni a las advertencias de sanciones por parte de Estados Unidos, Petro invitó a ese país a cambiar su política hacia Cuba y propuso impulsar un programa de energía solar en la isla con apoyo latinoamericano, señalando que Colombia podría aportar arenas de sílice, cobre y paneles solares para exportación.

El jefe de Estado también señaló al expresidente Iván Duque por el actual escenario de embargos contra Cuba y sostuvo que el endurecimiento del bloqueo se originó en decisiones tomadas durante el anterior gobierno y agradeció a Cuba por su papel en los procesos de paz de Colombia.

