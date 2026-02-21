El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre las elecciones del próximo 8 de marzo y lanzó un nuevo llamado directo a la empresa Thomas Greg & Sons. El mandatario insistió en que la compañía debe entregar a la Imprenta Nacional la base de datos de los colombianos con pasaporte antes de la jornada electoral.

En su más reciente intervención, Petro puso el foco en el manejo de la información y el software electoral, en un contexto en el que se estima que al menos 41 millones de colombianos están habilitados para votar en las elecciones de Cámara, Senado y consultas interpartidistas. El jefe de Estado reiteró sus dudas sobre el formulario E-14 y los sistemas tecnológicos que respaldan el conteo.

“De nuevo repito que la empresa Thomas and Greg, de los hermanos Bautista, debe entregar la base de datos de las y los colombianos dueños de pasaporte, a la imprenta nacional antes de la fecha de elecciones”, afirmó.

El presidente advirtió que el alcance de esa empresa va más allá del cómputo electoral. “En concreto una empresa privada sabe quiénes con nombre propio están en el exterior, y si le dejan también, el software de cómputo, pueden hacerlo votar sin su consentimiento, solo poniendo su nombre y cédula en el formulario”, escribió. También había señalado días atrás que “dejar casillas en blanco en los formularios, donde se deben poner es la letra X, es una invitación total al fraude, después de contados los votos en mesas”.

Obviamente, los gremios en vez de respaldar la transparencia democrática, respaldan los negocios. No señores, las bases de datos de la Colombianidad no pueden ser objeto de negocio, ni la pulcritud electoral. Juntar en una sola empresa privada estás condiciones es como vender el… https://t.co/3tiUHbFSua — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 21, 2026

En medio de estas críticas, Petro cuestionó la decisión del registrador de adjudicar la licitación de la cedulación a la misma empresa que, según él, maneja el software electoral. Aseguró que las cédulas podían ser elaboradas por la Imprenta Nacional y habló de “demasiada concesión a los amigos empresariales de la U”.

El mandatario también arremetió contra los gremios, a los que acusó de respaldar negocios en vez de la transparencia democrática. “Las bases de datos de la colombianidad no pueden ser objeto de negocio, ni la pulcritud electoral”, expresó, al sostener que la democracia “no es una mercancía, sino un espacio de libertad”.

Su mensaje tomó otro rumbo cuando relató un episodio en una oficina de Bancolombia, donde —según contó— trabajadoras se burlaban de una mujer que vendía tintos por su salario. Petro calificó de “miserables” esas actitudes y aseguró que tanto cajeras, asesores, celador y la vendedora “juntos, le hacen la riqueza al dueño del Banco”, pero terminan divididos.

Para el presidente, esa fragmentación social se refleja también en la política y en la forma como sectores populares votan. Cerró su intervención con una frase simbólica: “Los algoritmos que reemplazan los votos, como los vampiros, se derriten cuando se exponen al sol”, insistiendo en su llamado a mayor auditoría y vigilancia de cara a las elecciones.

