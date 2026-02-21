La Misión de Observación Electoral (MOE) salió al paso de las advertencias del presidente Gustavo Petro sobre un eventual fraude en las elecciones del Congreso previstas para el 8 de marzo, y aseguró que el sistema colombiano cuenta con múltiples mecanismos de control.

La directora de la MOE, Alejandra Barrios, explicó que los cuestionamientos del mandatario sobre los formularios E-14 no desconocen que estos documentos están respaldados por varias capas de vigilancia y verificación. La directiva sostuvo que el proceso no depende de un único actor, sino de una red amplia de supervisión.

Según la funcionaria, una de las principales garantías es la escogencia aleatoria de los seis jurados de cada mesa, quienes provienen de distintos sectores como universidades, entidades públicas y partidos políticos. Esta diversidad, explicó Barrios a El Tiempo, dificulta que exista algún acuerdo indebido entre ellos para alterar resultados.

Otro filtro clave son los testigos electorales. Estos pueden fotografiar el acta E-14 una vez concluido el conteo y presentar reclamaciones si advierten inconsistencias. Para la MOE, ese control político y ciudadano permite que cualquier irregularidad sea detectada desde el primer momento.

Muñoz también señaló al medio citado que la MOE mantiene una observación técnica constante desde hace meses, en coordinación con la Registraduría, la Procuraduría y las Fuerzas Militares. Según Barrios, ese acompañamiento previo busca que la jornada transcurra con información clara y canales abiertos ante cualquier alerta.

Otro punto resaltado es la digitalización de los formularios. Tras el conteo en mesa, las actas son escaneadas y comparadas con los datos publicados oficialmente, lo que facilita cruces aleatorios para verificar coincidencias entre el documento físico y la información divulgada.

Finalmente, Muñoz explicó que el escrutinio posterior queda en manos de jueces y notarios, quienes revisan durante varios días los resultados y pueden ordenar recuentos si existen dudas razonables. Para la directora de la MOE, la fortaleza del sistema radica en que son personas —y no máquinas— quienes supervisan cada etapa y pueden encender alertas si algo no cuadra.

