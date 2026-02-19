En medio de las movilizaciones que se adelantaron este 19 de febrero para defender el alza del 23,7 % del salario mínimo, en la ciudad de Neiva se registraron desmanes contra una de las sedes del Centro Democrático.

Sigue a PULZO en Discover

Videos que circulan en redes sociales muestran que un grupo de manifestantes dañó la fachada, carteles y demás material publicitario.

(Vea también: “A veces tiene que pensar feo”: Petro, sobre cómo a un joven le toca llevar regalos a la novia)

De acuerdo con declarciones del director de la Policía Metropolitana de la ciudad, Héctor Betancourt, uno de los vigilantes de las instalaciones tuvo lesiones en el rostro. “Solo al paso acá por una vía principal en una sede se efectuaron algunos daños a la fachada y tenemos el reporte de un vigilante con una laceración en el rostro”, afirmó.

Lee También

(Vea también: Petro mostró el que sería nuevo pasaporte de Colombia y dijo que es el “cuarto mejor del mundo”)

#POLÍTICA | Este es el momento en el que un grupo de jóvenes ataca la sede del partido Centro Democrático en la ciudad de Neiva, Huila, en medio de las movilizaciones del jueves 19 de febrero. Desde esa colectividad rechazaron los actos vandálicos. https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/cAtHMXOyTh — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 20, 2026

Qué dijo el Centro Democrático sobre protestas en Neiva

El aspirante a la cámara de representantes Felipe Trujillo Uribe, del Centro Democrático, dijo al respecto: “Lo que fuimos objeto hoy de vandalismo, de agresiones, de palabras y de hechos que atentaron no solo contra la propiedad privada, sino contra algunas personas. Rechazamos categóricamente, no podemos seguir en esta discusión tan categórica y violenta como fuimos objeto hoy”.

Lee También

Así mismo, se pronunció la candidata a la cámara del partido, Tatiana Méndez, quien pidió al Gobierno tomar medidas sobre la convocatoria de jornadas como estas. “Al Gobierno de Gustavo Petro le pido garantías, para poder ejercer el derecho a hacer política. Aquí la democracia se nos va a perder, si seguimos con estos hechos de violencia, si seguimos permitiendo estos actos de violencia convocada esta marcha convocada por Gustavo Petro”, agregó.

En sus redes sociales, el partido rechazó los actos de violencia y reiteró un llamado al Gobierno y a las autoridades para ejercer sus actividades políticas en las distintas ciudades del país.

“Rechazamos con absoluta contundencia los graves destrozos causados por vándalos en nuestra sede de Neiva. La democracia no se construye destruyendo ni intimidando; se fortalece con respeto, ideas y debate. Estos hechos no son aislados: se suman a las amenazas contra nuestros candidatos y a un clima cada vez más hostil contra la oposición a este Gobierno”, escribió el partido.

Rechazamos con absoluta contundencia los graves destrozos causados por vándalos en nuestra sede de Neiva. La democracia no se construye destruyendo ni intimidando; se fortalece con respeto, ideas y debate. Estos hechos no son aislados: se suman a las amenazas contra nuestros… pic.twitter.com/8yjnGoH8ln — Centro Democrático (@CeDemocratico) February 19, 2026

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.