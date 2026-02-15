A seis meses del crimen que paralizó a Colombia en el barrio Modelia, María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, decidió romper el silencio y contar la verdad detrás de las puertas de la Unidad de Cuidados Intensivos. Lo que hasta ahora era un diagnóstico reservado, hoy toma un tinte trágico: la imposibilidad médica de revertir el daño causado por el sicariato.

Tarazona reveló por primera vez la magnitud de la lesión que terminó con la vida de Miguel Uribe Turbay. A pesar del esfuerzo de los especialistas en la clínica, el impacto fue devastador desde el primer segundo.

“El disparo fue en la mitad del cerebro, la inflamación era gigantesca, el daño era muy grande. Mi vida durante 66 días fue estar en una UCI; yo me levantaba y decía ‘Miguel'”, relató María Claudia, describiendo un escenario de agonía que se prolongó por más de dos meses.

En un gesto de amor desesperado, la esposa del senador confesó que intentaba transmitirle vitalidad a través del contacto físico: “Yo le decía que los latidos de mi corazón le daban fuerza a los suyos, le pedía que no se fuera”.

La despedida, según el relato en ‘La Sala de Laura Acuña’, fue un momento místico y doloroso. Tarazona asegura haber sentido la transición física de su esposo en sus últimos instantes.

“Sentí el frío de la muerte en mi cuerpo. Yo recorrí sus manos, las que tocaban piano… estoy segura de que se fue feliz y en paz”, recordó la viuda, quien revivió también la odisea de tirarse tres veces de un carro en medio del trancón de Fontibón para llegar al lugar del ataque.

Más allá del dolor, la entrevista dejó un titular que ya genera ecos en los pasillos del Congreso. Tras el cierre humano que busca con este testimonio, María Claudia Tarazona dio señales de lo que muchos sospechaban: estaría considerando una candidatura presidencial. De concretarse, Tarazona buscaría recoger las banderas de su esposo, transformando su duelo en una plataforma política de cara a los próximos comicios.

