A casi un año del atentado contra su fallecido esposo, Miguel Uribe, María Claudia Tarazona volvió a pronunciarse públicamente y se refirió, entre otros temas, al panorama político rumbo a las elecciones de 2026. En una entrevista concedida a El Tiempo, la también figura pública dejó abierta la posibilidad de participar en política, incluso como eventual fórmula vicepresidencial, pese a haber rechazado anteriormente ofrecimientos para aspirar directamente a un cargo.

Tarazona explicó que consideraría asumir un rol político si se presenta una propuesta concreta. “Si hay algo que yo pueda hacer para recuperar el rumbo de Colombia, probablemente lo pensaría, pero tendría que ser una situación no hipotética, sino específica, dependiendo con quién y cómo”, afirmó en diálogo con ese medio.

Al ser consultada sobre si estaría dispuesta a participar en las elecciones de 2026, respondió que sí, una declaración que podría incidir en el escenario político y en los movimientos de las campañas que buscan llegar a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto de ese año.

Durante la entrevista, Tarazona también se refirió al contexto político nacional, el cual describió como profundamente polarizado. Según dijo, el país enfrenta una división marcada por posiciones extremas que, a su juicio, podrían tener efectos negativos en el futuro institucional.

“El populismo es la histeria de los políticos y tenemos dos extremos que están jugando con el miedo y que le pueden hacer un daño terrible al país. No importa si son de izquierda o de derecha, el populismo realmente es lo mismo”, señaló.

En ese sentido, mencionó directamente a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, a quienes calificó como representantes de ese fenómeno político desde distintos sectores ideológicos. “Lo que representa Iván Cepeda es, obviamente, el populismo en su máxima expresión, y lo que representa Abelardo de la Espriella es el populismo de derecha. Pero no son solo ellos; hay otros candidatos que se parecen”, agregó, según recogió El Tiempo.

La reaparición pública de Tarazona se da tras meses de bajo perfil luego del ataque contra su esposo, un hecho que marcó su vida personal y que influyó en su distancia temporal del debate público. En la conversación, abordó además aspectos familiares y políticos, incluyendo su relación con su suegro, Miguel Uribe Londoño.

Sobre ese punto, manifestó que, aunque siente aprecio y respeto por él, no lo acompañará en su aspiración electoral, dejando claro que su eventual participación política dependería de circunstancias distintas y de un proyecto específico.

Las declaraciones de Tarazona se producen en medio del inicio del ambiente preelectoral para 2026, un periodo en el que comienzan a perfilarse posibles alianzas, candidaturas y fórmulas. Su disposición a considerar una participación abre interrogantes sobre el rol que podría desempeñar en el escenario político nacional si recibe una propuesta formal.

