El pasado 14 de Febrero de 2026, en el segundo día de festividad del Carnaval de Barranquilla, uno de los más destacados eventos turísticos y culturales de Colombia, se registró un triple homicidio en el barrio Carrizal, en la capital del Atlántico. Los festejos se vieron empañados por el suceso fatídico que dejó a la comunidad barranquillera y a quienes disfrutaban de la celebración cargados de impotencia, dolor y tristeza.

Las víctimas fatales fueron identificadas como César Andrés Moya Meza, de 35 años; John Jairo Manzur Rodríguez, de 47 años; y Luis Gabriel Solano Villa, de 50 años. Según el reporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, los hombres fueron acribillados dentro de una vivienda mientras consumían drogas y bebidas alcohólicas.

La banda criminal ‘Los Costeños’, liderada por Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, está siendo relacionada con el incidente. Los principales cabecillas de estas agrupaciones se encuentran en las listas de las autoridades, se está trabajando de manera constante para acabar con estos grupos delincuenciales que azotan el departamento del Atlántico.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), catalogó este incidente criminal como la masacre número 16 en lo que va de este año, en medio del creciente clima de violencia que se vive en el país. Y a pesar de los estrictos planes de seguridad desplegados durante el carnaval los hecho de violencia siguen en aumento.

La misma mañana de los asesinatos, el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, había informado sobre un operativo de seguridad con más de 2.000 uniformados dispuestos a garantizar la tranquilidad en las festividades. “Todo nuestro compromiso está con la seguridad de los ciudadanos; tenemos toda nuestra capacidad volcada para garantizar la tranquilidad de todos durante estas celebraciones”, afirmó el brigadeiro Camelo a Blu Radio.

El barrio Carrizal, uno de los más afectados en la ciudad en términos de seguridad, fue nuevamente el escenario de la violencia. Es obligatorio reflexionar sobre la incongruencia entre las imágenes de fiesta y celebración del carnaval y las escenas de violencia y tristeza en barrios como este.

La situación se torna más preocupante si se toma en cuenta que las víctimas de estas acciones de violencia, a menudo son personas de bajo perfil socioeconómico dedicadas a labores informales.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

