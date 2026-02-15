El Consejo de Estado anuló el decreto relacionado con el aumento del salario mínimo de 2026 y ordenó al Gobierno nacional reajustar la cifra en un plazo de ocho días calendario, en una decisión que tiene un antecedente poco recordado en la historia reciente del país.

El caso comparable se remonta al Decreto 2552 de 2015, expedido durante la administración de Juan Manuel Santos. En esa oportunidad, el alto tribunal resolvió en marzo de 2017 una demanda contra el incremento del salario mínimo fijado para 2016, que había sido del 7 %. La decisión llegó cuando ese salario ya había regido durante todo el año y había sido pagado en su totalidad.

En ese fallo, el tribunal dio la razón a las centrales obreras demandantes, al considerar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no justificó técnicamente por qué no tuvo en cuenta los índices de productividad al definir el aumento. Es decir, se trató de un ajuste bajo y nada consecuente con la situación del país. La sentencia declaró la nulidad del decreto, aunque precisó que la medida no podía tener efectos retroactivos por razones de seguridad jurídica.

En la práctica, la determinación no implicó modificaciones en los pagos hechos ni ajustes en el salario ya ejecutado, debido a que el periodo fiscal había concluido. El fallo funcionó como una advertencia institucional sobre la necesidad de sustentar técnicamente las decisiones relacionadas con el salario mínimo.

El escenario actual difiere por el momento en que se produjo la decisión judicial. Mientras en el caso de la administración Santos la nulidad se conoció cuando la vigencia del salario ya había terminado, ahora la orden se da en el segundo mes del año, lo que obliga al Gobierno del presidente Gustavo Petro a hacer correcciones durante la vigencia del decreto y conforme a los criterios técnicos exigidos por la normativa.

¿Cuál era el salario mínimo en Colombia en 2016?

El salario mínimo legal mensual vigente en Colombia para 2016 fue fijado en 689.455 pesos, de acuerdo con el Decreto 2552 del 30 de diciembre de 2015. La medida empezó a regir desde el primero de enero de ese año y aplicó para trabajadores de los sectores urbano y rural en todo el país.

La determinación se dio durante el segundo mandato del entonces presidente Juan Manuel Santos, en un contexto en el que el Gobierno nacional estableció el incremento anual por decreto.

Posteriormente, en 2017, el decreto fue anulado por el Consejo de Estado, que tomó la decisión frente a la norma que había definido el monto. Sin embargo, la anulación ocurrió cuando el salario ya se había aplicado y pagado durante todo 2016, por lo que la decisión no tuvo efectos prácticos sobre los ingresos recibidos por los trabajadores en ese periodo.

El valor fijado para ese año sirvió como base para posteriores ajustes del salario mínimo en Colombia.