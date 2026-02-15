Una pareja de colombianos decidió contar en redes sociales la otra cara del llamado “sueño migratorio” en Medio Oriente. A través de un video publicado en TikTok, Lili (nombre de la joven) relató cómo su ilusión de irse a vivir a Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, terminó convirtiéndose en una experiencia que calificó como una “muy mala decisión”.

En el clip, que ha generado múltiples reacciones, la mujer comenzó recordando la expectativa con la que emprendieron el viaje:

“Hola, somos Lili y Tatán y en algún momento de nuestras vidas llegamos a pensar que migrar sería un éxito asegurado”, dijo la joven.

Según contó, la pareja idealizó el destino hasta el punto de convencerse de que allí alcanzarían una vida de lujo y abundancia económica.

“Primero nos fuimos a Dubái. Idealizamos tanto este destino que llegamos a pensar que allí seríamos ricos […]. Incluso nos comimos el cuento de que Tatán, por su barba y su apariencia medio árabe, iba a ser un ‘heat’”, afirmó.

Con esa expectativa, decidieron apostarlo todo por la experiencia internacional. No solo buscaban estabilidad financiera, sino también crecimiento personal y profesional.

“Íbamos en búsqueda de aprender otro idioma y de probar nuevas oportunidades en un país muy rico y lujoso. Creímos que ese iba a ser nuestro gran triunfo. Pero en poco tiempo nos dimos cuenta que la habíamos cag…”agregó Lili.

Acá, lo que contó la mujer:

La frase, dicha con evidente frustración, resume el golpe de realidad que enfrentaron al llegar. Lo que en redes sociales y relatos de terceros parecía un camino directo al éxito, para ellos se transformó en dificultades económicas y emocionales.

¿Cuánta plata se gastaron en Dubái?

Uno de los aspectos que más llamó la atención del testimonio fue la cifra que aseguraron haber invertido durante su estadía.

“Haciendo cuentas ligeras, llegamos a invertir entre los dos cerca de 74 millones de pesos en solo necesidades básicas, y eso que estuvimos poco tiempo. A eso se añade todo lo que arriesgamos: años de trabajo, nuestras carreras profesionales y la familia”,comentó la colombiana.

La pareja explicó que el plan inicial era recuperar rápidamente ese dinero con empleos bien remunerados. Sin embargo, la realidad fue distinta.

“En principio creímos que podíamos recuperar esa inversión empleándonos rápidamente, con grandes salarios, y encontrando un lugar dónde vivir dignamente. Pero estando tan lejos, supimos que jamás sería igual”, complementó.

El choque no fue solo financiero. También implicó un impacto emocional profundo. Lili habló de los límites personales que tuvo que reconocer durante la experiencia. En su relato, la mujer enumeró varias de las dificultades que enfrentaron en el día a día. Desde las condiciones laborales hasta las diferencias culturales y el costo de vida.

“Trabajos muy exigentes y mal remunerados, diferencia idiomática, con un inglés difícil de entender por todas las culturas que allí se hospedan. Vivienda poco digna y además costosa, y una alimentación totalmente diferente a la nuestra”, aseguró defraudada.

Aunque Dubái es conocida mundialmente por su infraestructura moderna y su imagen de lujo, la experiencia de esta pareja deja ver que no todos los migrantes logran acceder a esas oportunidades que suelen promocionarse en redes sociales.

El contraste entre la expectativa y la realidad fue tan grande que Lili fue contundente al evaluar la decisión:

“¡Venir aquí fue una muy mala decisión!”, sentenció.

El testimonio de Lili y Tatán ha abierto debate en redes sociales sobre las expectativas frente a la migración y la importancia de informarse a fondo antes de tomar decisiones que implican dejar atrás estabilidad laboral, familia y proyectos construidos durante años.

Su historia refleja cómo el deseo de progresar puede llevar a asumir riesgos elevados, motivados por la promesa de salarios altos y un estilo de vida lujoso. Sin embargo, también evidencia que la realidad puede ser distinta y que, en algunos casos, el costo emocional y económico termina siendo mayor que los beneficios esperados.

