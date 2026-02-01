Los ciudadanos colombianos ya cuentan con un nuevo destino internacional al que pueden ingresar sin visa, luego de que entrara en vigencia el acuerdo de exención de visado de corta estadía entre Colombia y Mongolia, según informó la Cancillería. La medida empezó a aplicar desde este lunes 26 de enero y representa un avance en la política de movilidad internacional del país.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Colombia aparece en listado global de rutas aéreas más transitadas con popular trayecto)

¿Cómo se puede viajar a Mongolia para los colombianos con eliminación de visa?

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia aseguró el acuerdo permite a los colombianos ingresar, salir, permanecer y transitar por el territorio mongol sin necesidad de tramitar visa, siempre que la estancia no supere los 90 días. Este beneficio está dirigido exclusivamente a viajes de corta duración y no habilita el desarrollo de actividades laborales o remuneradas en ese país asiático.

La exención cubre desplazamientos con fines de turismo, estudios, procesos de capacitación, trámites administrativos o judiciales, así como la participación en eventos culturales, académicos o deportivos. También incluye viajes de negocios y coberturas periodísticas, siempre que el tiempo de permanencia se mantenga dentro del límite establecido.

Lee También

Según la Cancillería, esta decisión marca un hito en la relación bilateral entre ambos Estados, al facilitar el contacto directo entre sus ciudadanos y ampliar las posibilidades de intercambio en distintos ámbitos. El Gobierno resaltó que la flexibilización del régimen de visados abre la puerta a un mayor acercamiento entre las sociedades de Colombia y Mongolia.

(Lea también: Así quedaron los pasaportes más poderosos del mundo para 2026 y el colombiano tiene ventajas)

Desde la perspectiva de la cartera colombiana, el acuerdo también fortalece los lazos en materia turística, académica y comercial, al eliminar barreras migratorias que dificultaban los desplazamientos. La entidad señaló que este tipo de medidas impulsan una mayor circulación de personas y conocimiento entre regiones distantes.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia subrayó que este paso refleja el interés compartido por profundizar la cooperación bilateral bajo principios de confianza y reciprocidad. El Gobierno reiteró que continuará avanzando en acuerdos similares con otros países para ampliar las opciones de viaje de los colombianos.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).