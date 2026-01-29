Colombia logró figurar en el listado de las rutas aéreas nacionales más transitadas del mundo, de acuerdo con el informe Air Travel Statistics 2025, que analizó la frecuencia de vuelos diarios en distintos corredores aéreos internacionales.

Según el documento, la ruta Bogotá–Medellín ocupó el noveno lugar a nivel mundial, al registrar un promedio de 101 vuelos diarios, una cifra que la ubicó dentro del grupo de trayectos con mayor movimiento aéreo durante 2025.

El informe indicó que, en ese periodo, nueve rutas nacionales en el mundo alcanzaron una frecuencia diaria promedio de 100 vuelos o más, lo que equivale a cuatro o más vuelos por hora. Estas conexiones fueron catalogadas como las más transitadas a nivel global, con base en los registros de operación aérea.

Las rutas nacionales más transitadas del mundo en 2025

De acuerdo con Air Travel Statistics 2025, este fue el escalafón de las rutas con mayor número de vuelos diarios:

Jeju – Seúl Gimpo (Corea del Sur): 194 vuelos diarios. Melbourne – Sídney (Australia): 134 vuelos por día. Yeda – Riad (Arabia Saudita): 130 vuelos diarios. Hanói – Ciudad Ho Chi Minh (Vietnam): 123 vuelos por día. Fukuoka – Tokio Haneda (Japón): 113 vuelos diarios. Sapporo – Tokio Haneda (Japón): 109 vuelos por día. Bombay – Nueva Delhi (India): 107 vuelos diarios. São Paulo Congonhas – Río de Janeiro Santos Dumont (Brasil): 103 vuelos por día. Bogotá – Medellín (Colombia): 101 vuelos diarios.

La inclusión de la ruta Bogotá–Medellín en este escalafón ubicó a Colombia entre los países con mayor intensidad de tráfico aéreo doméstico, según los datos del informe Air Travel Statistics 2025.

