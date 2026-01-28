Las operaciones nocturnas en el Aeropuerto Internacional Palonegro, de Bucaramanga, fueron suspendidas de manera temporal debido a fallas en el sistema de iluminación de la pista, según informó la Aeronáutica Civil en un comunicado oficial.

La autoridad aeronáutica explicó que la decisión se tomó con el fin de salvaguardar la seguridad operacional, luego de detectarse los problemas técnicos que impiden el desarrollo normal de vuelos durante la noche.

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, equipos técnicos activaron de forma inmediata los protocolos correspondientes y trabajan de manera permanente para restablecer las operaciones lo más pronto posible.

#InformaciónImportante Por fallas de iluminación en el aeropuerto Palonegro de #Bucaramanga, están suspendidas temporalmente las operaciones nocturnas.

Recomendación para viajeros en Bucaramanga

Mientras se supera la situación, la entidad recomendó a los usuarios mantener comunicación directa con las aerolíneas para conocer los ajustes en los itinerarios y consultar únicamente los canales oficiales para acceder a información actualizada sobre la reapertura de las operaciones nocturnas.

Por ahora, no se ha informado una fecha exacta para la normalización del servicio en horario nocturno en la terminal aérea de Bucaramanga.

