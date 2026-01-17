En Bucaramanga y su área metropolitana, surgieron denuncias sobre un presunto esquema de conflicto de intereses entre oficinas de tránsito y una empresa vinculada a los agentes. La alerta fue divulgada por el exconcejal Carlos Felipe Parra, con apoyo del congresista Cristian Avendaño, quien indicó que varios miembros de una misma familia estarían detrás de un sistema de imposición y reducción de comparendos con fines económicos.

En el presunto negocio, John Cristian Cristancho Blanco, agente de tránsito en Girón, habría impuesto más de 800 comparendos en un periodo corto, muchos de ellos por supuestas infracciones de estacionamiento sin notificación adecuada. Otros familiares, como Diego Cristancho Blanco en Piedecuesta, serían responsables de la empresa Intraserial, autorizada oficialmente para dictar cursos de seguridad vial que permiten reducir el valor de los comparendos.

La denuncia sostiene que, en la práctica, se ofrecía un “atajo” a los infractores: pagar 30 mil pesos para evitar los cursos. De este modo, los comparendos impuestos en la mañana por los agentes se reducían por la tarde a través de su propia empresa, generando un beneficio económico directo. El exconcejal advirtió que esto constituye un conflicto de intereses evidente, ya que los funcionarios públicos no pueden lucrarse con las sanciones que imponen.

Además, detalló que Parra sufrió amenazas al intentar entrevistar a los implicados, incluyendo intimidaciones verbales y amenazas de muerte por parte de un alférez de Girón, lo que requirió la intervención de la Policía. La situación evidencia el nivel de tensión que rodea el caso y los riesgos para quienes denuncian.

Frente a las acusaciones, uno de los alféreces involucrados entregó su versión a El Tiempo. Afirmó que los 800 comparendos se aplicaron durante un periodo amplio, cumpliendo la normatividad y dentro de los tiempos legales. Sobre Intraserial, aseguró que se trata de una empresa legalmente constituida en otro municipio y que no existe conflicto de intereses, pues no depende de los comparendos que él impone.

El agente también negó cualquier cobro adicional para evitar los cursos de seguridad vial, afirmó que desde diciembre los comparendos corresponden a otra compañía y aseguró que tanto él como su familia han recibido amenazas de muerte. Según el medio citado, estas versiones buscan desmentir la existencia de un esquema de extorsión o beneficio económico ilícito.

