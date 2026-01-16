En la madrugada del 16 de enero de 2026, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró un evento sísmico de magnitud 5.0 a las 02:05 hora local con epicentro en Los Santos (Santander), según el boletín preliminar emitido por esta entidad encargada del monitoreo geológico nacional.
Sin embargo, en su reporte preliminar el SGC indicó que la intensidad del sismo era de 4.7. De acuerdo con los reportes de la ciudadanía, el evento sísmico se sintió en varias ciudades del país, entre ellas Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Tunja, Sogamoso, entre otras.
Para el SGC, el temblor se sintió en los departamentos de Santander, Antioquia, Boyacá, Bogotá D.C., Cundinamarca, Caldas, Tolima, Norte de Santander, Meta, Quindío, Atlántico, Casanare.
Debido a la fuerza con la que se sintió el sismo, especialmente en edificaciones altas y sectores residenciales, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó de manera inmediata los protocolos de evaluación en los municipios próximos al epicentro.
Aunque los reportes preliminares entregados por organismos de socorro y cuerpos de bomberos, no se han registrado afectaciones estructurales de consideración ni personas lesionadas, aunque las autoridades continúan en alerta y mantienen el seguimiento ante la eventual ocurrencia de réplicas.
En Colombia, el reporte de un sismo puede realizarse de manera sencilla a través de los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada del monitoreo sísmico en el país. Cuando una persona siente un temblor, puede ingresar a la plataforma digital de Sismo Sentido, donde se diligencia un formulario en el que se indica la ubicación, la hora aproximada, la intensidad percibida y los efectos observados, como movimiento de objetos, ruidos o sensación de balanceo. Esta información no reemplaza los datos técnicos de los instrumentos, pero sí complementa el análisis del evento.
Los reportes ciudadanos son clave para identificar en qué zonas el sismo fue más perceptible y con qué intensidad se sintió, especialmente en eventos de magnitud baja o moderada. El SGC utiliza estos datos para elaborar mapas de percepción sísmica que ayudan a comprender mejor el impacto real del movimiento telúrico en la población. Además, participar en este tipo de reportes fortalece la cultura de prevención y permite que las autoridades cuenten con información útil para la gestión del riesgo y la comunicación oportuna ante futuros eventos sísmicos.