En la madrugada del 16 de enero de 2026, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró un evento sísmico de magnitud 5.0 a las 02:05 hora local con epicentro en Los Santos (Santander), según el boletín preliminar emitido por esta entidad encargada del monitoreo geológico nacional.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “¿Temblor o explosión?”: reportan susto grande por extraña situación durante sismo en Cúcuta)

Sin embargo, en su reporte preliminar el SGC indicó que la intensidad del sismo era de 4.7. De acuerdo con los reportes de la ciudadanía, el evento sísmico se sintió en varias ciudades del país, entre ellas Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Tunja, Sogamoso, entre otras.

Para el SGC, el temblor se sintió en los departamentos de Santander, Antioquia, Boyacá, Bogotá D.C., Cundinamarca, Caldas, Tolima, Norte de Santander, Meta, Quindío, Atlántico, Casanare.

Lee También

Debido a la fuerza con la que se sintió el sismo, especialmente en edificaciones altas y sectores residenciales, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó de manera inmediata los protocolos de evaluación en los municipios próximos al epicentro.

Aunque los reportes preliminares entregados por organismos de socorro y cuerpos de bomberos, no se han registrado afectaciones estructurales de consideración ni personas lesionadas, aunque las autoridades continúan en alerta y mantienen el seguimiento ante la eventual ocurrencia de réplicas.