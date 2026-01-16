Continúan esclareciendo las circunstancias del accidente ocurrido el 15 de enero en la avenida 68 con calle 72, en el noroccidente de Bogotá, un hecho que dejó tres personas fallecidas y siete lesionadas. El caso tomó un nuevo giro tras conocerse que la motocicleta usada por los presuntos atracadores figura registrada a nombre de un subintendente de la Policía.

El siniestro se produjo luego de un presunto hurto cometido por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, quienes habrían despojado de pertenencias a los ocupantes de una camioneta. Tras lo ocurrido, se inició una persecución que terminó en un choque múltiple en el que estuvieron involucrados una volqueta, dos camionetas, un automóvil particular y la moto señalada.

Entre las víctimas mortales se encuentran Santiago Rodríguez Montero, de 67 años, y su esposa Clara Lucía León Bernal, de 68. En el accidente también resultó herido Roberto Camargo Galvis, quien fue capturado y señalado como uno de los presuntos responsables del atraco previo al choque, según reportó este medio.

Durante el análisis del caso, El Tiempo conoció un informe oficial en el que se indica que la motocicleta, una Bajaj Dominar D400 modelo 2023, aparece registrada a nombre de John Fredy Rodríguez Gamba, subintendente adscrito a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional. Este hallazgo abrió interrogantes sobre la posible relación del uniformado con los hechos.

En diálogo con el medio citado, el subintendente explicó que vendió la motocicleta hace cerca de dos meses, pero que el proceso de traspaso nunca se concretó. Afirmó que desde entonces no tuvo más contacto con el vehículo y que desconocía por completo su vinculación con el accidente ocurrido en la avenida 68.

El oficial también señaló que no conoce a las personas involucradas en el presunto robo y que hasta ahora no ha sido requerido formalmente por las autoridades judiciales. Añadió que incluso contempló solicitar el traspaso a persona indeterminada, ante la falta de diligencia del comprador.

Por ahora, los investigadores intentan ubicar a la mujer a quien el subintendente asegura haberle vendido la motocicleta, con el fin de establecer si el vehículo fue objeto de algún delito posterior. Como dato adicional, se conoció que sobre la moto figura un comparendo impuesto el mismo día del accidente a nombre de Roberto Camargo Galvis, por conducir sin licencia, con una multa superior a 1,2 millones de pesos.

