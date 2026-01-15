El grave siniestro vial con fatalidad se registró en la tarde de este jueves en Bogotá, luego de un choque múltiple que involucró una volqueta, tres automóviles y una motocicleta, dejando como saldo una persona fallecida y el cierre total de una de las vías más importantes de la ciudad.

De acuerdo con información oficial de Tránsito Bogotá, el accidente ocurrió en la localidad de Barrios Unidos, exactamente en la avenida carrera 68 con calle 72, en sentido norte-sur. La magnitud del impacto obligó a suspender por completo el paso vehicular en el sector, mientras los organismos de emergencia atendían la situación.

Desde redes sociales, la entidad confirmó que personal operativo permanece en el lugar regulando la movilidad y atendiendo la emergencia, al tiempo que recomendó a los conductores tomar rutas alternas para evitar mayores congestiones.

Hasta el momento, las autoridades reportan una persona fallecida, sin que se haya revelado su identidad, pero se trata del motociclista.

Videos muestran la magnitud del accidente en Barrios Unidos

En redes sociales comenzaron a circular videos e imágenes que evidencian la gravedad del choque. En las grabaciones se observa una larga fila de vehículos represados debido al cierre de la vía, así como uno de los automóviles involucrados completamente destruido, reducido prácticamente a latas tras el impacto.

#BOGOTÁ. [15:10h] Se presenta siniestro vial con fatalidad en la loc/Barrios Unidos, Av. Cr 68 con cl 72, sentido Norte-Sur. Involucra una volqueta, tres automóviles y una motocicleta. Hasta el momento lamentablemente se reporta una persona fallecida. Tomar vías alternas, cerrada… pic.twitter.com/UBJctsuhDq — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) January 15, 2026

En otros registros se escucha el sonido constante de las alarmas de los carros, mientras los conductores permanecen detenidos a la espera de que se habilite nuevamente la movilidad. También se aprecia la volqueta involucrada en el siniestro volcada sobre la calzada, lo que complicó aún más las labores de atención y retiro de los vehículos.

Las imágenes han causado reocupación entre los ciudadanos, no solo por la fatalidad, sino por el impacto que el cierre de la avenida 68 ha tenido en la movilidad del noroccidente de Bogotá, especialmente en horas de alto flujo vehicular.

Vía cerrada y llamado a tomar rutas alternas

Tránsito Bogotá reiteró que la avenida carrera 68 permanece cerrada totalmente en el tramo comprendido entre la calle 72, mientras se adelantan las labores de investigación, levantamiento del cuerpo y remoción de los vehículos involucrados.

Por ahora, se desconocen las causas exactas del accidente. Las autoridades iniciaron la investigación correspondiente para establecer si el siniestro estuvo relacionado con exceso de velocidad, fallas mecánicas, imprudencia de alguno de los actores viales o condiciones adversas de la vía.

