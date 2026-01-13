Una camioneta de color gris colisionó contra un poste en la calle 190 con carrera Séptima, un corredor que suele presentar alto flujo vehicular en horas pico.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Se fugó del país conductor borracho que mató a dos motociclistas en la avenida Mutis (Bogotá)

Hasta el punto del incidente llegaron ambulancias para atender la emergencia. Por ahora, no se ha confirmado el estado de salud de los ocupantes del vehículo, aunque los organismos de socorro ya hacen valoración en el sitio.

Debido al choque y a las labores de atención, el tráfico avanza con lentitud sobre la carrera Séptima en sentido sur–norte, por lo que las autoridades recomiendan tomar rutas alternas.

Lee También

Las causas que llevaron al vehículo a impactar contra el poste son materia de investigación.

* Pulzo.com se escribe con Z