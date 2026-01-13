Una camioneta de color gris colisionó contra un poste en la calle 190 con carrera Séptima, un corredor que suele presentar alto flujo vehicular en horas pico.
Hasta el punto del incidente llegaron ambulancias para atender la emergencia. Por ahora, no se ha confirmado el estado de salud de los ocupantes del vehículo, aunque los organismos de socorro ya hacen valoración en el sitio.
[05:05 p.m.] #MovilidadAhora | Automóvil colisiona contra un poste, en la localidad de Usaquén, en la Calle 190 con Av. Carrera 7. Ambulancias en el punto y unidad de @TransitoBta asignada. pic.twitter.com/CKaxbslgO4
— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 13, 2026
Debido al choque y a las labores de atención, el tráfico avanza con lentitud sobre la carrera Séptima en sentido sur–norte, por lo que las autoridades recomiendan tomar rutas alternas.
Las causas que llevaron al vehículo a impactar contra el poste son materia de investigación.
