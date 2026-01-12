El lamentable accidente aéreo donde perdió la vida el reconocido cantante colombiano Yeison Jiménez y cinco miembros de su equipo sigue siendo objeto de intenso análisis y confusión en Colombia. Ahora con la divulgación de un nuevo video que registra el impacto brutal del siniestro.

La tragedia que dejó a la nación en estado de conmoción se originó en Paipa, Boyacá, el pasado 10 de enero de 2026. También perdieron sus vidas en el accidente el capitán Fernando Torres, y los jóvenes Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora.

El video, difundido por el usuario de TikTok @niconino09, propietario de una finca vecina, fue grabado a unos 150 metros del lugar de la colisión mortal. En dicho clip se observa el accidente y se brindan especificaciones como el momento exacto del siniestro: las 4:10 p.m. “Encontramos en nuestras cámaras los videos del momento exacto donde la avioneta cae y dos o tres segundos después ocurre la explosión,” explicó el usuario, según lo registrado en su red social.

Al respecto, Juan José Navia, propietario de Aeroboyacá, aerolínea que opera en el aeropuerto de Paipa, habló en W Radio y se refirió a la señal BAD PRB que aparece en el panel de la avioneta en la que murió Yeison Jiménez: “Es un computador que censa alrededor del motor y cuando tengo el motor en mínimas, no me está produciendo la fuerza del combustible y el aire impacto para que la mezcla entre al cilindro y funcione. Si el piloto le pone un poco de potencia, eso va a desaparecer. Lo he debatido, el computador es un descarte porque eso es una indicación de que esto está en mínimas y cuando le pone potencia eso ya desaparece y pone a funcionar el ciclo del motor, pero eso lo va a determinar la Aeronáutica”.

Finalmente, dio detalles del avión, sus características y lo que pudo haber pasado con el aeropuerto de Paipa: “Ese avión es uno que exige muchos protocolos y procedimientos, es un avión muy delicado a la hora de operar. Son aviones muy delicados a la hora del motor, es muy celoso a la hora de pérdida del motor. Paipa es un aeropuerto muy delicado porque la altitud por desnidad, por temperatura, de acuerdo a los cálculos que hicimos, el avión estaba haciendo una similutd de 10.000 pies, imagínese un avión que está muy restringido y el cupo con el que se presume iba bastante lleno el avión. Presumimos que uno de los motores hizo una pérdida de potencia y el avión comienza la fase crítica de poder sostenerse en el aire”.

