El amor entre el exfutbolista Mario Alberto Yepes y la actriz Catherine Escobar surgió a partir de su participación en un proyecto mediático que los acercó y les permitió compartir distintos momentos que quedaron plasmados en redes sociales.

(Vea también: El momento de nervios que vivió Yepes en su viaje con Caterin Escobar: “Alguien estaba muy asustado”)

Aunque la pareja nunca habló públicamente sobre su relación, ambos solían publicar fotografías y videos de sus viajes y experiencias juntos, dejando entrever la cercanía que los une sin dar detalles específicos sobre su romance.

Recientemente, Escobar volvió a ser el centro de atención en redes sociales debido a una situación inesperada durante una entrevista.

Catherine Escobar, sorprendida por pregunta sobre el amor

La actriz concedió un diálogo con el programa ‘Lo sé todo’, en el que la conversación terminó de manera particular y llamativa para los espectadores. Durante el intercambio, Escobar habló con entusiasmo sobre su trabajo y los avances en su nueva producción, explicando que estaba dedicando tiempo a construir detalles de su personaje y prepararse para su día a día frente a las cámaras.

A lo largo de la charla, la actriz se mostró risueña, cercana y abierta a comentar distintos aspectos de su vida profesional, incluso compartiendo lecciones personales que los años le han enseñado, especialmente en lo relacionado con las relaciones y la confianza en los hombres.

Sin embargo, el tono cambió cuando el tema pasó al ámbito sentimental.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)

Cuando el presentador intentó abordar su vida amorosa y preguntarle por Mario Alberto Yepes, Catherine Escobar tuvo una reacción contundente. Aunque reiteró sentirse feliz, plena y agradecida por el amor, la salud y los logros en su carrera, dejó claro que no respondería preguntas relacionadas con su noviazgo.

La actriz mantuvo su postura con firmeza, mostrando que ciertos aspectos de su vida personal son estrictamente privados, más allá de lo que se percibe en redes sociales.

La situación causó sorpresa entre los presentes y también llamó la atención de los internautas, quienes rápidamente comentaron el gesto de la actriz de poner límites frente a las cámaras.

Catherine miró directamente a la cámara, tomó el micrófono y enfatizó que no hablaría de su vida amorosa. Luego, sin más, anunció que se iba a comer sushi y se levantó, abandonando la entrevista a mitad de camino.

Este momento dejó en evidencia que, aunque es una figura pública, Escobar prioriza mantener la privacidad en temas que considera íntimos, como su relación con Yepes.

La actriz, que también participó en ‘Masterchef’, ha sabido mantener un equilibrio entre su vida profesional y personal.

Sus seguidores han podido ver fragmentos de su relación con Mario Alberto Yepes a través de publicaciones en redes sociales, pero nunca ha sido explícita en cuanto a detalles de su noviazgo.

Este manejo discreto de su vida sentimental demuestra que, aunque la pareja comparte momentos importantes, ambos prefieren preservar ciertos espacios para ellos mismos, lejos del ojo público.

En definitiva, el romance entre Catherine Escobar y Mario Alberto Yepes sigue siendo uno de los temas de interés para los fanáticos, pero la actriz ha dejado claro que ciertos aspectos permanecerán siempre fuera del alcance de los medios.

