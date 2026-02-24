El prolongado conflicto judicial entre el cantante Lowe León y su exesposa, la funcionaria de la Fiscalía Liceth Paola Córdoba Ramos, ha dado un giro radical. La Fiscalía 31 Local de Barranquilla decidió desarchivar la denuncia por presunta violencia intrafamiliar (económica y psicológica) en contra de Córdoba, tras hallar indicios racionales para reabrir el expediente que había sido cerrado en 2024.

Según el equipo jurídico del artista, el análisis probatorio actual sugiere un escenario de presunta violencia psicológica y patrimonial ejercida por la funcionaria contra León. La defensa sostiene que, en medio de un divorcio contencioso, se habrían utilizado mecanismos judiciales como “instrumentos de presión” para forzar acuerdos económicos, aprovechando la alta capacidad adquisitiva del cantante.

Lo ocurrido en Colombia se conecta directamente con los tribunales europeos. En España, los procesos penales contra Lowe León concluyeron con autos absolutorios, lo que significa que la justicia española no encontró pruebas de las acusaciones de su exesposa.

Incluso, las autoridades españolas le negaron a Córdoba medidas de protección por “falta de riesgo objetivo”, advirtiendo una posible instrumentalización del sistema judicial para obtener beneficios en la custodia y el patrimonio.

El punto más crítico de la controversia involucra al hijo menor de la pareja. El Juzgado de Instrucción No. 4 de Llíria (Valencia, España) declaró formalmente el desplazamiento ilícito del menor y el ejercicio inadecuado de la patria potestad por parte de Córdoba.

Bajo el marco del Convenio de La Haya de 1980, se estableció que el niño fue sustraído de su residencia habitual en España en septiembre de 2024 y, según la defensa, se encuentra retenido ilegalmente en Colombia. Ante esto, ya se tramitó una solicitud de restitución internacional a través del ICBF para que jueces en Barranquilla definan el futuro del menor.

Debido a que Liceth Córdoba es servidora pública (Fiscal), el equipo de Lowe León radicó una queja disciplinaria ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. El objetivo es determinar si incurrió en faltas gravas al utilizar su posición para presionar los procesos. Asimismo, se solicitó vigilancia especial de la Procuraduría General de la Nación para garantizar la transparencia en los juzgados de Barranquilla.

