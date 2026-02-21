La triste noticia fue anunciada mediante un comunicado en el que su familia informó que el cantautor y trombonista estadounidense de origen puertorriqueño falleció en paz, rodeado de sus seres queridos.

En los últimos días, el estado de salud del artista había generado preocupación entre sus seguidores debido a complicaciones médicas. Incluso, el también salsero Rubén Blades expresó públicamente su apoyo y aseguró que no tenía mayor información, pero que se unía a las oraciones por su pronta recuperación.

En el mensaje oficial, sus familiares agradecieron las muestras de cariño y respaldo recibidas a lo largo de su trayectoria, y destacaron que, aunque lamentan su partida, celebran el legado musical que deja y los recuerdos que perdurarán en el tiempo.

Hasta el momento no se ha confirmado la causa oficial de muerte. Sin embargo, medios internacionales señalaron que el artista habría estado hospitalizado en New York tras ser trasladado de urgencia por un aparente problema respiratorio.

Hace 4 años, el artista había tenido un fuerte accidente de tránsito que había comprometido su salud y que le había derivado complicaciones en la espalda, los pulmones y la cabeza.

Su fallecimiento enluta al mundo de la música latina y a generaciones de seguidores que crecieron con su obra.

Cómo fue accidente que tuvo Willie Colón hace años

El reconocido salsero estuvo en delicado estado de salud tras sufrir un accidente automovilístico en abril de 2021 junto a su esposa, Julia, en los Outer Banks, en Carolina del Norte (Estados Unidos).

El hecho ocurrió el martes 20 de abril de 2021 a las 4:00 p. m., según informó en ese momento su oficina de comunicaciones. De acuerdo con el comunicado oficial, la pareja estuvo involucrada en un siniestro potencialmente mortal y debió ser rescatada de entre los escombros antes de ser trasladada a un hospital local.

Debido a la gravedad de sus heridas, el músico fue remitido al Sentara Norfolk General Hospital, en Virginia, un centro de trauma de nivel uno. Colón llegó a estar “grave, pero estable”.

Entre las lesiones reportadas en su momento figuraban una conmoción cerebral, laceraciones en el cuero cabelludo que requirieron 16 grapas y fracturas en la vértebra cervical C1. En el accidente no estuvieron involucrados otros vehículos.

