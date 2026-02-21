El mundo de la salsa está de luto. El músico y compositor Willie Colón falleció este 21 de febrero, dejando una huella profunda no solo en la música latina, sino también en el debate público, donde se mantenía activo a través de sus redes sociales.

Colón, reconocido por su papel clave en el desarrollo de la salsa en Nueva York y por éxitos que marcaron generaciones, también era una voz constante en temas políticos y sociales. En su cuenta de X solía compartir reflexiones, opiniones y mensajes directos a sus seguidores, con quienes interactuaba con frecuencia.

Su última publicación, que hoy cobra un tono especialmente simbólico, fue un extenso mensaje sobre las nuevas generaciones y el papel de los mayores en la sociedad. “La generación joven de hoy no ha vivido lo suficiente como para realmente saber o comprender. Aprenden a través de rumores, adoctrinamiento, y procesan todo mediante la única herramienta que tienen, que es la emoción. Esto hace que les resulte fácil llegar a una conclusión que es abiertamente falsa. No logran conectar las diferentes agendas peligrosas ni comprender cómo, de manera subrepticia, se entrelazan en un plan unificado de dominación total y sometimiento”, escribió.

En el mismo mensaje agregó: “Desde el principio de los tiempos, las tribus, las familias y los grupos humanos han contado con sus mayores para recibir orientación. Ellos han sido testigos en tiempo real de los resultados de las situaciones que los rodean. Es responsabilidad de los mayores reconocer el peligro e intentar proteger a su rebaño”.

El artista no solo usaba sus redes para promocionar su música o recordar momentos históricos de su carrera, sino también para fijar postura frente a debates contemporáneos. Esa faceta lo convirtió en una figura influyente más allá de los escenarios, generando tanto respaldo como controversia.

La noticia de su muerte ha provocado una ola de reacciones entre seguidores, músicos y figuras públicas que recuerdan su legado artístico y su carácter frontal. Su partida marca el cierre de una trayectoria que combinó trombón, composición y opinión directa, siempre con un tono firme y sin medias tintas.

