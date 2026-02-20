Eventos Sírvalo Pues, la productora líder en espectáculos de música popular en Colombia, continua con los homenajes a Yeison Jiménez para honrar su legado, y en esta oportunidad llega a la ciudad que tanto lo quiso y lo sigue queriendo.

Este 28 de febrero, en La Macarena, su banda subirá al escenario para rendirle un homenaje desde la música y celebrar una trayectoria que vive para siempre en nuestros corazones. Este evento, diseñado y producido por Eventos Sírvalo Pues, promete llevar la experiencia de la música popular a otro nivel, con una producción impecable y una puesta en escena sin precedentes.

Los artistas que acompañarán el homenaje a Yeison Jiménez serán: La Banda Yeison Jiménez, Nelson Velázquez, Luis Alfonso, Jean Carlos Centeno, Andrés Franco y Jhonny Rivera. Yeison Jiménez no se reemplaza, se honra y su música, su voz y su historia siguen viviendo en cada canción que marcó tantas vidas.

Consigue tus entradas en Taquilla Live. El evento es autorizado por la compañía de Yeison Jiménez y tendrá lugar en el Centro de Eventos La Macarena, en Medellín este 28 de febrero.

